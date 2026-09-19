Observator » Evenimente » Bărbat din Braşov, arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit două benzinării. Ce a reuşit să fure

Bărbat din Braşov, arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit două benzinării. Ce a reuşit să fure

Bărbat din Braşov, arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit două benzinării. Ce a reuşit să fure Bărbat din Braşov, arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit două benzinării. Ce a reuşit să fure - Shutterstock
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.09.2026, 15:53 | Modificat la 19.09.2026, 15:58

Un bărbat din Brașov a ajuns în arest preventiv după o noapte în care a condus băut, a amenințat un angajat al unei benzinării pentru a fura alcool și țigări și a plecat fără să plătească după ce și-a alimentat mașina într-o altă stație. Polițiștii l-au prins la scurt timp, iar testele au indicat o alcoolemie de 1,12 g/l alcool pur în sânge.

Toate incidentele s-au petrecut în noaptea de joi spre vineri, după ce bărbatul, din localitatea Părău, județul Brașov, s-a urcat băut la volan, potrivit Mediafax. 

În timpul nopții, bărbatul a intrat într-o benzinărie din Făgăraș de unde a furat o sticlă de băutură. Când angajatul de la casă i-a cerut să plătească produsul, tânărul l-a amenințat direct cu acte de violență. 

Bărbatul nu s-a oprit aici. Suspectul a intrat într-un alt magazin, de unde a furat aproximativ 40 de pachete de țigări. după care a oprit în altă benzinărie unde și-a alimentat mașina, a cerut zece pachete de țigări și a plecat fără să plătească. 

Articolul continuă după reclamă

Fugarul a fost localizat la scurt timp la periferia municipiului Făgăraș de către un echipaj de jandarmi. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele au stabilit o alcoolemie de 1.12 g/l alcool pur în sânge. 

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat.

Nicu Tatu
Like
bezinarie brasov baut arestat preventiv
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.