Un bărbat din Brașov a ajuns în arest preventiv după o noapte în care a condus băut, a amenințat un angajat al unei benzinării pentru a fura alcool și țigări și a plecat fără să plătească după ce și-a alimentat mașina într-o altă stație. Polițiștii l-au prins la scurt timp, iar testele au indicat o alcoolemie de 1,12 g/l alcool pur în sânge.

Bărbat din Braşov, arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit două benzinării. Ce a reuşit să fure - Shutterstock

Toate incidentele s-au petrecut în noaptea de joi spre vineri, după ce bărbatul, din localitatea Părău, județul Brașov, s-a urcat băut la volan, potrivit Mediafax.

În timpul nopții, bărbatul a intrat într-o benzinărie din Făgăraș de unde a furat o sticlă de băutură. Când angajatul de la casă i-a cerut să plătească produsul, tânărul l-a amenințat direct cu acte de violență.

Bărbatul nu s-a oprit aici. Suspectul a intrat într-un alt magazin, de unde a furat aproximativ 40 de pachete de țigări. după care a oprit în altă benzinărie unde și-a alimentat mașina, a cerut zece pachete de țigări și a plecat fără să plătească.

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Fugarul a fost localizat la scurt timp la periferia municipiului Făgăraș de către un echipaj de jandarmi. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele au stabilit o alcoolemie de 1.12 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat.