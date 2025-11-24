Bărbat din Craiova, reţinut de poliţişti după ce a bătut un taximetrist și i-a furat mașina

Un bărbat de 45 de ani din Craiova a fost reținut de poliţişti după ce a bătut un taximetrist, i-a furat autoturismul și a condus fără permis și cu numere false de înmatriculare.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru tâlhărie calificată, conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare, transmite Mediafax.

Duminică, polițiștii au fost sesizați de un bărbat de 51 de ani, taximetrist, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din Craiova, ar fi fost agresat de un client și i-ar fi fost sustras autoturismul.

Mașina a fost oprită în trafic, iar la volan a fost găsit un bărbat de 45 de ani, din municipiul Craiova.

În urma cercetărilor s-a contatat faptul că bărbatul de 45 de ani ar fi refuzat să plătească contravaloarea cursei efectuate în regim de taxi și l-ar fi agresat fizic pe taximetrist. Ulterior, acesta ar fi furat cheile mașinii și a condus-o pe mai multe străzi.

El a fost testat de polițiști cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a stabilit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar numerele de înmatriculare montate pe autoturism aparțineau altui autovehicul.

