Un nou atac şocant comis de copii! Trei băieţi de 13, 15 şi 16 ani au înjunghiat un taximetrist pentru o cursă de 30 de lei în Târgu Mureş. După atac, s-au făcut nevăzuţi. Poliţiştii au descoperit că fugiseră dintr-un centru din plasament. Coform legii, copilul de 13 ani nu va răspunde pentru faptele lui, la fel ca în cazul Timiş.

Cei trei băieţi de 13, 15 şi 16 ani s-au urcat într-un taxi în Târgu Mureş şi i-au cerut şoferului să îi ducă până într-o localitate aflată la aproximativ 10 kilometri distanţă. Pe drum, au recunoscut că nu au bani să plătească cursa, aşa că şoferul i-a dat jos, în câmp. Atunci, unul dintre copii s-a năpustit asupra bărbatului de 54 de ani cu un cuţit.

"S-au dat jos iniţial şi apoi unul dintre ei s-a întors şi a scos un cuţit şi l-a înjunghiat pe conducătorul auto. Au şi fost reţinuţi cei trei. Trei inşi erau şi unul dintre ei... A fost înjunghiat în faţă, sub nas. Chiar dacă nu aveau bani, îi duceau, îi punea jos şi scăpa de ei", povesteşte patronul firmei de taximetrie.

"Au fost două maşini de poliţie, unul cu jeepul şi unul asta mic. Nu ştiu ce se întâmplă în ţara asta, ce a fost şi în Timişoara..."

"Sunt de 35 de ani în satul asta, dar aşa ceva nu am auzit", spun localnicii.

Bărbatul a reuşit să sune la 112 şi a ajuns de urgenţă la spital. A scăpat ca prin minune.

"Prezenta o plagă la nvelul hemi fetei drepte şi a aperei nazale. În momentul de faţă e la ORL pentru a se rezolva problema, stabil. Putem să spunem că a avut un mare noroc, putea fi ceva mult mai grav la nivelul respiraţiei", a declarat Lucian Mirăuţ, medic.

Copiii au fugit imediat după atac

Pe numele lor a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală și tâlhărie.

"Cei trei tineri nu se mai aflau la locul incidentului, însă au fost depistați operativ, la scurt timp, de către un echipaj de poliție. Aceștia au fost identificați ca fiind trei minori", spune Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

"Am văzut că mai umblă cu câini, mai înjură, cu biciletele. De obicei taximetriştii refuză să vină în zona asta că e departe. Şocant, acum că mi-aţi zis, tremur", spun vecinii.

Poliţiştii au aflat că agresorii au fugit seara trecută din plasament. Nimeni nu le-a observat dispariţia până la atac.

"Au părăsit fără permisiune incinta caselor de tip familial, era sub măsură de protecţie, beneficiari ai sistemului. În cadrul nostru vom face nişte cercetări la nivelul casei ca să vedem care au fost condiţiile", spune Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș.

Adolescenţii de 15 si 16 ani au fost reţinuţi

La fel ca în cazul din Timiş, copilul de 13 ani nu poate răspunde penal.

Legea s-ar putea schimba după crima din Timiş, un copil a fost ucis de colegi de şcoală de 13 şi 15 ani. Peste 250 de mii de oameni au semnat o petiţie pentru "Legea Mario", care cere să fie traşi la răspundere pentru infracţiuni grave şi copiii peste 10 ani. Ministerul Justiţiei are un grup de lucru pentru modificarea legii.

