Un nou atac şocant comis de minori. Un taximetrist a ajuns la spital după ce a fost tăiat în zona feței de trei adolescenţi pe care i-a dus cu maşina în afara orașului Târgu Mureș. Suspecţii care au 13, 15 și 16 ani nu au vrut să plătească la finalul cursei, l-au atacat pe taximetrist și au fugit.

Alerta a fost dată în această dimineață, la ora 6 și 30 de minute, de un bărbat în vârstă de 54 de ani, taximetrist. Acesta a mers la o secție de poliție rurală din județul Mureș și a reclamat faptul că a fost agresat de trei clienți. Este vorba despre o cursă care a pornit din municipiul Târgu Mureș și trebuia să se încheie în zona localității Porumbeni.

Au fost trei adolescenți cu vârste de 13, 15 și 16 ani care au luat acel taxi. La un moment dat, între adolescenți și taximetristul în vârstă de 54 de ani a izbucnit o ceartă pe tema achitării costului cursei. Nu era vorba de mulți bani, din ce spun reprezentanții firmei de taximetrie, ci de aproximativ șase lei.

La ieșirea din localitatea Voiniceni, taximetristul a oprit și i-a dat jos pe ocupanții autoturismului. A izbucnit un scandal și mai mare, în urma căruia taximetristul a fost lovit cu un obiect contondent în zona feței, după care cei trei adolescenți au dispărut de la fața locului. Imediat după sesizarea polițiștilor, în căutarea agresorilor a pornit un echipaj de poliție.

Au fost găsiți rapid cei trei tineri de 13, 15 și 16 ani. Taximetristul a mers la spital. Din fericire, rănile cu care s-a ales în urma acestei agresiuni nu sunt extrem de grave.

Însă polițiștii, sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, fac cercetări pentru a lămuri cine și în ce grad a fost implicat în acest act de agresiune.

