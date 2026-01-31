Antena Meniu Search
Cei mai mulţi dintre români se străduiesc în continuare să se adapteze la schimbările de ordin fiscal care au venit anul trecut. Iar 2026 e, la fel, plin de provocări din acest punct de vedere, o arată un ultim studiu.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 13:43

Iar facturile care au venit in această iarnă nu fac decât să mai tragă un semnal de alarmă. Datele arată un răspuns pe măsură al românilor - adoptarea unei discipline financiare mai atente. Mai bine de jumătate dintre români işi propun, astfel o gestiune mai bună a banilor şi pentru că, simţim  cu toţii perioada incertă, apoape o treime îşi propun să înceapă să economisească.

Veţi spune..  se mai gândeşte cineva la economii în perioada asta? Adevărata întrebare e... cum poţi să nu o faci? Tocmai din cauza perioadei.

33% dintre români îşi doresc, astfel să-şi crească economiile iar 43% simt nevoia să-şi crească veniturile. O mică afacere, un al doilea job. Tocmai pentru că se anunţă un an complicat.

Iar dintre provocările identificate în acest studiu, pe primul loc e inflaţia şi de aici creşterea preţurilor acuzată de 58% dintre respondenţi. De aici imposibilitatea de a mai pune bani deoparte şi teama de a-şi pierde locul de muncă.

facturi economie fiscalitate buget
