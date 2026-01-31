O nouă metodă de furt şi trafic de maşini a fost descoperită de poliţiştii de frontieră din Portul Constanța. Trei autoturisme furate din Germania şi Suedia au fost dezmembrate şi pregătite pentru export. Odată ajunse la destinaţie, urmau să fie reasamblate şi vândute ca maşini noi. Aşa credeau hoţii că vor scăpa de embargoul impus Rusiei de către Uniunea Europeană şi Statele Unite odată cu izbucnirea războiului din Ucraina.

Două dintre autoturismele de lux fabricate în 2025 au fost furate din Germania, iar altul, fabricat în 2024, în Suedia. Dezmembrate pe traseu, mașinile în valoare de 320 de mii de euro au ajuns în Portul Constanța în două autocamioane din Polonia. Urmau să ajungă în Georgia sau Turcia. Ca să nu fie depistate, maşinile de lux nu mai sunt scoase din ţară întregi, ci dezmembrate şi declarate piese auto uzate. Poliţiştii de frontieră au reuşit să oprească transportul chiar aici, în portul Constanţa.

"Au observat colegii mei că şi seriile de şasiu nu sunt autentice. Şi nu păreau foarte uzate", a declarat Andrei Ene, Garda de Coastă Constanţa. Motoarele şi cutiile de viteză au fost identificate într-un alt transport. Verificările au scos la iveală modul de operare pentru ca bolizii să poată ajunge la oameni de afaceri din Rusia. Investigatorii confirmă că hoții de mașini folosesc metode din ce în ce mai ingenioase. "Obsevăm o trecere la metodele mai compelxe utilizarea unor dispozitive de bruiere a semnalului de închidere-asigurare al autoturismului sau chiar copierea cheilor electronice", a declarat Adrian Solcan, IPJ Constanţa.

Specialiștii în domeniul auto spun că întregul proces de dezmembrare – asamblare ar dura mai puțin de o săptămână. Cazurile recente sunt primele găsite în România cu acest mod de operare, dar investigații în curs, cu metode similare, sunt în desfășurare în Polonia și Germania.

