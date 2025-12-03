Video Un bărbat din Gorj a descoperit o comoară, din întâmplare: brăţări din aur, vechi de 3.300 de ani
Descoperire impresionantă într-o pădure din Gorj.
Un bărbat a găsit patru brătări din aur, vechi de 3.300 de ani. Artefactele cântăresc aproximativ 36 de grame şi datează din epoca târzie a bronzului.
Au fost predate Muzeului din Târgu Jiu, unde vor fi analizate de specialiști şi cel mai probabil vor intra în tezaurul național.
