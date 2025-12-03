Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din Gorj a descoperit o comoară, din întâmplare: brăţări din aur, vechi de 3.300 de ani

Descoperire impresionantă într-o pădure din Gorj.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 20:10

Un bărbat a găsit patru brătări din aur, vechi de 3.300 de ani. Artefactele cântăresc aproximativ 36 de grame şi datează din epoca târzie a bronzului.

Au fost predate Muzeului din Târgu Jiu, unde vor fi analizate de specialiști şi cel mai probabil vor intra în tezaurul național.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

gorj bratara aur
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Gorj a descoperit o comoară, din întâmplare: brăţări din aur, vechi de 3.300 de ani