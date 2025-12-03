Un bărbat a găsit patru brătări din aur, vechi de 3.300 de ani. Artefactele cântăresc aproximativ 36 de grame şi datează din epoca târzie a bronzului.

Au fost predate Muzeului din Târgu Jiu, unde vor fi analizate de specialiști şi cel mai probabil vor intra în tezaurul național.

