Tragedie la Crestur. Un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria casă, după ce jarul ar fi căzut din sobă

Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă dimineață, în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă, conform News.ro.

Incendiul a fost anunţat în zilei de sâmbătă, în jurul orei 7:20, când o persoană a anunţat că o locuinţă situată în Crestur, comuna Petreu, a fost cuprinsă de flăcări, apelantul precizând faptul că exista posibilitatea ca proprietarul să fi fost surprins de flăcări în interior.

Trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Marghita şi Staţiei Săcueni, au intervenit cu două autospeciale de lucru şi o ambulanţă SMURD.

"La sosirea forţelor de intervenţie, ardeau generalizat şi deosebit de violent, acoperişul locuinţei şi una dintre camere, al cărei tavan se prăbuşise. Pompierii au intervenit simultan pentru căutarea şi evacuarea victimei, respectiv pentru localizarea şi lichidarea focarelor, însă din nefericire, în interiorul încăperii cuprinse de flăcări, echipajele au găsit trupul carbonizat al proprietarului", informează ISU Bihor.

Incendiul a fost stins în aproximativ 30 de minute, pompierii împiedicând propagarea flăcărilor la celelalte încăperi şi la o magazie de lemne.

