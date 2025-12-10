Un medic chirurg din Gorj, mort în timpul serviciului. A picat din picioare în timp ce consulta un pacient

Veste cumplită pentru comunitatea medicală din Gorj. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului, în incinta Spitalului Orășenesc "Sfântul Ștefan" din Rovinari.

Tragedia s-a petrecut în timpul unui consult medical, chiar în salonul unuia dintre pacienți. Martorii spun că medicul s-a prăbușit din picioare, în timp ce își făcea meseria. Colegii săi au intervenit imediat, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, care au durat aproape o oră. Din păcate, eforturile nu au dat rezultat, iar decesul a fost constatat pe loc.

Potrivit reprezentanților spitalului, medicul avea o patologie cardiovasculară cunoscută, dar nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie.

"Colectivul Spitalului Orășenesc ‘Sf. Ștefan’ Rovinari anunță cu profund regret și tristețe trecerea în neființă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg și prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune, devotament și în spiritul jurământului depus. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în loc luminat și fără durere!", a transmis conducerea spitalului pe rețelele sociale.

Dr. Ovidiu Cîrstina se transferase în urmă cu șase ani la Spitalul din Rovinari, venind de la Timișoara. Era considerat un profesionist de elită, respectat atât de colegi, cât și de pacienți. Era căsătorit cu o asistentă din cadrul aceleiași unități medicale.

