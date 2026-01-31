Oare ce le face pe femei fericite?

Poate te ajută un nou studiu să îţi răspunzi la această întrebare. Potrivit noilor date, femeile ating fericirea maximă înainte de nuntă. Adică atunci când locuiesc deja cu alesul şi îşi fac planuri pentru ziua cea mare.

Desigur, momentele de fericire încep să scadă după primul an de mariaj. Nu glumesc. fix asta arată studiul. Prin comparaţie, bărbații sunt mai fericiţi DUPĂ nuntă sau când se află într-o relație stabilă şi nu mai au nicio grijă.

