"Nu-mi ajung banii!" "Nu mai reuşesc să fac economii." "Cum reorganizez bugetul şi cum pot să-l rotunjesc?" Probabil vă sună cunoscut. Sunt întrebările pe care şi le pun tot mai mulţi români şi la care încercăm să găsim răspunsuri alături de specialistul financiar Observator, Iancu Guda.

Iancu Guda a explicat care ar fi cele cinci puncte esenţiale pentru a reuşi să pui nişte bani deoparte şi pentru a te asigura că ai o plasă de siguranţă pentru situaţiile care ar putea să apară în viaţă.

1. Un plan clar. Pentru că asta înseamnă disciplina, de fapt. Să construieşti ceva pe termen lung, care te face fericit. Asta îţi dă motivaţie şi răbdare.

2. A doua etapă este să ai obiective concrete. Visele se duc dimineaţa când ne trezim, dar marile visuri, aspiraţii în viaţă necesită concreteţe. Ce înseamnă asta? Termen şi sumă. Că dacă zicem să avem „pentru copil, la majorat, nişte bani”, nu e nimic. Dar dacă copilul are 8 ani, nu am pus nimic pentru acest obiectiv, dar vreau să ajung la 18 ani ai copilului la suma de 100.000 de lei. Aici avem ceva foarte concret.

3. Apoi ne trebuie o strategie concretă. Adică economii necesare, suficiente. În zece ani, nu pui 100.000 de lei ban pe ban, pui 50.000, care înseamnă vreo 400 de lei pe lună, care începe să devină mai abordabil şi aceşti bani se dublează. Dar cum se dublează? Într-un an, sigur nu. În zece ani, dacă ai răbdare, ei pot creşte şi pot compune dobândă.

4. Apoi acţiune. Acţiunea înseamnă să investeşti potrivit pentru fiecare obieciv. Că mulţi români pun banii într-un depozit sau un apartament, îl închiriază, dar în viaţă au mai multe obiective, diferite. Şi atunci trebuie să investeşti separat, pentru fiecare obiectiv, cu instrumentul potrivit.

5. Protecţie. Că dacă se întâmplă ceva pe drum, în cei zece ani, protecţia înseamnă că în cazuri dificile, să ai o asigurare care despăgubeşte ceea ce tu nu mai poţi să economiseşti.

