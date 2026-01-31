Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Soluţii inteligente pentru venituri mici. Care sunt principalii paşi de urmat dacă nu îţi ajung banii

"Nu-mi ajung banii!" "Nu mai reuşesc să fac economii." "Cum reorganizez bugetul şi cum pot să-l rotunjesc?" Probabil vă sună cunoscut. Sunt întrebările pe care şi le pun tot mai mulţi români şi la care încercăm să găsim răspunsuri alături de specialistul financiar Observator, Iancu Guda.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 14:03

Iancu Guda a explicat care ar fi cele cinci puncte esenţiale pentru a reuşi să pui nişte bani deoparte şi pentru a te asigura că ai o plasă de siguranţă pentru situaţiile care ar putea să apară în viaţă. 

1. Un plan clar. Pentru că asta înseamnă disciplina, de fapt. Să construieşti ceva pe termen lung, care te face fericit. Asta îţi dă motivaţie şi răbdare.

2. A doua etapă este să ai obiective concrete. Visele se duc dimineaţa când ne trezim, dar marile visuri, aspiraţii în viaţă necesită concreteţe. Ce înseamnă asta? Termen şi sumă. Că dacă zicem să avem „pentru copil, la majorat, nişte bani”, nu e nimic. Dar dacă copilul are 8 ani, nu am pus nimic pentru acest obiectiv, dar vreau să ajung la 18 ani ai copilului la suma de 100.000 de lei. Aici avem ceva foarte concret.

Articolul continuă după reclamă

3. Apoi ne trebuie o strategie concretă. Adică economii necesare, suficiente. În zece ani, nu pui 100.000 de lei ban pe ban, pui 50.000, care înseamnă vreo 400 de lei pe lună, care începe să devină mai abordabil şi aceşti bani se dublează. Dar cum se dublează? Într-un an, sigur nu. În zece ani, dacă ai răbdare, ei pot creşte şi pot compune dobândă.

4. Apoi acţiune. Acţiunea înseamnă să investeşti potrivit pentru fiecare obieciv. Că mulţi români pun banii într-un depozit sau un apartament, îl închiriază, dar în viaţă au mai multe obiective, diferite. Şi atunci trebuie să investeşti separat, pentru fiecare obiectiv, cu instrumentul potrivit.

5. Protecţie. Că dacă se întâmplă ceva pe drum, în cei zece ani, protecţia înseamnă că în cazuri dificile, să ai o asigurare care despăgubeşte ceea ce tu nu mai poţi să economiseşti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

economii buget finante iancu guda
Înapoi la Homepage
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni?
Observator » Ştiri economice » Soluţii inteligente pentru venituri mici. Care sunt principalii paşi de urmat dacă nu îţi ajung banii