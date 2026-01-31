A legat câinele de căruță și l-a târât până a murit. Suspectul din Ialomița a fost reținut de poliție

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine, pe care l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât, potrivit News.ro.

A legat câinele de o căruță și l-ar fi târât până a murit. Bărbatul din Ialomița a fost reținut de poliție - Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, fapta ar fi avut loc în 30 ianuarie, iar sesizarea a fost făcută de un cetăţean din comuna Bărcăneşti. Poliţiştii Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Coşereni au fost anunţaţi că un exemplar canin ar fi fost omorât după ce a fost legat cu o sfoară de o căruţă şi tractat.

În urma cercetărilor şi a probelor strânse, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat şi reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al inspectoratului.

