Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A legat câinele de căruță și l-a târât până a murit. Suspectul din Ialomița a fost reținut de poliție

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine, pe care l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 13:42
A legat câinele de o căruță și l-ar fi târât până a murit. Bărbatul din Ialomița a fost reținut de poliție - Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, fapta ar fi avut loc în 30 ianuarie, iar sesizarea a fost făcută de un cetăţean din comuna Bărcăneşti. Poliţiştii Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Coşereni au fost anunţaţi că un exemplar canin ar fi fost omorât după ce a fost legat cu o sfoară de o căruţă şi tractat.

În urma cercetărilor şi a probelor strânse, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat şi reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al inspectoratului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ialomita barbat caine omorat caruta
Înapoi la Homepage
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni?
Observator » Evenimente » A legat câinele de căruță și l-a târât până a murit. Suspectul din Ialomița a fost reținut de poliție