Un bărbat de 42 de ani din Maramureş a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că și-a agresat fosta soție și a amenințat-o cu o armă neletală. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu după ce au constatat că viața victimei era în pericol.

Bărbat din Maramureş, reținut după ce și-a agresat fosta soție și a amenințat-o cu o armă - IPJ Maramureş

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, la data de 30 octombrie, în jurul orei 19:10, o femeie a sesizat poliția că a fost agresată fizic de fostul său soț.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în seara zilei de 29 octombrie, în timp ce se afla la domiciliul său, femeia de 45 de ani ar fi fost lovită de bărbat, care ulterior a amenințat-o cu o armă neletală, cu aer comprimat, provocându-i o stare de teamă puternică.

După completarea formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent asupra vieții și integrității fizice a victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.

Articolul continuă după reclamă

Arma folosită la amenințări a fost identificată și ridicată de polițiști pentru expertizare. În urma probelor adunate, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰