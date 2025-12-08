Un incident de violență domestică a avut loc în comuna Poienile de Sub Munte, judeţul Maramureş, unde un bărbat a cerut ajutorul poliției după ce ar fi fost agresat fizic de propria soție, în urma unei certe izbucnite pe fondul consumului de alcool. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că există risc iminent asupra vieții și integrității victimei, emitând pe loc un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii.

Ordin de protecţie pentru un bărbat agresat fizic de soţie. Poliţiştii spun că viaţa lui era în pericol - arhivă

Un bărbat din comuna Poienile de Sub Munte a obţinut un ordin de protecţie provizoriu împotriva soţiei care l-a agresat fizic în urma unor neînţelegri ivite în familie, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, bărbatul a sunat la 112 pentru a solicita sprijin în aplanarea stării conflictuale.

"Din verificările efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unor discuţii purtate în contradictoriu, o femeie de 55 de ani l-ar fi agresat fizic pe soţul său. Ca urmare a celor sesizate şi a verificărilor efectuate, poliţiştii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, constatând că există risc iminent asupra vieţii şi integrităţii victimei, motiv pentru care a fost emis ordin de protecţie provizoriu pentru o perioadă de 5 zile", a spus Florina Meteş, purtător de cuvânt IPJ Maramureş.

Potrivit aceleiaşi surse, celor două persoane implicate le-au fost aduse la cunoştinţă prevederile ordinului de protecţie, precum şi obligativitatea respectării măsurilor dispuse.

"În cauză, poliţiştii, sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie", a adăugat Florina Meteş.

