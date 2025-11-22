Video Bărbat din Nepal, spulberat pe trecerea de pietoni în Sectorul 1. Şoferul nu l-a văzut
Tragedie noaptea trecută în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat din Nepal și-a pierdut viața, după ce a fost lovit în plin pe o trecere de pietoni.
Tragedia s-a petrecut imediat după miezul nopții pe Calea Giulești. Potrivit primelor informații, pietonul traversa regulamentar, însă șoferul nu l-a observat la timp pe tânăr.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
Bărbatul ar fi traversat prin spatele tramvaiului care trecea prin zonă în acel moment și a ajuns brusc pe partea carosabilă, exact în fața mașinii care venea cu viteză. Impactul a fost devastator. Victima a fost proiectată câțiva metri și a murit pe loc.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
