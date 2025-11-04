Mai mulţi alpinişti au murit în Himalaya după ce au fost surprinşi de o avalanşă

Mai mulți alpiniști europeni au murit în Himalaya din cauza unor avalanșe și a furtunii. Incidentele s-au produs în ultimele zile. Operațiuni de salvare și căutare au fost lansate.

Furtuna violentă și o avalanșă au ucis nouă persoane în Nepal, inclusiv cinci alpiniști italieni și un francez, au anunțat marți autoritățile locale citate de Le Figaro. Luni, o avalanșă a surprins 12 persoane care se aflau într-o tabără de pe Yalung Ri, un vârf care are 5.630 de metri altitudine, în estul Nepalului. Șapte oameni au murit. Printre victime sunt trei italieni, un german, un francez și doi nepalezi, a declarat, pentru AFP, Phurba Tenjing Sherpa de la organizatorul expediției Dreamers Destination.

Un alt incident a avut loc în vestul Nepalului

"Am văzut toate cele șapte cadavre", a spus Phurba, adăugând că operațiunile erau în desfășurare marți pentru recuperarea lor. Doi francezi, doi nepalezi și încă o persoană au fost salvați marți dimineață, a anunțat Gyan Kumar Mahato, un oficial al poliției din districtul Dolakha.

Un alt incident a avut loc în vestul Nepalului. Doi alpiniști italieni au murit după ce au fost prinși de ninsori abundente în timp ce escaladau Vârful Panbari, a anunțat Ministerul italian de Externe. Aceștia făceau parte dintr-o expediție formată din trei persoane. A treia persoană a fost salvată.

Expedițiile de toamnă în Himalaya sunt mai puțin populare din cauza zilelor mai scurte și mai reci, a terenului instabil și a unui sezon de alpinism mai scurt în comparație cu cel de primăvară. Săptămâna trecută, ciclonul Montha a adus precipitații abundente în Nepal, blocând turiștii pe rutele montane aglomerate.

