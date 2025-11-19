Bărbat din Prahova, arestat preventiv după ce a lovit un poliţist care încerca să îl încătuşeze
Un incident violent petrecut într-un local din comuna prahoveană Dumbrava s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui tânăr de 29 de ani, după ce acesta a atacat un poliţist în timpul intervenţiei. Chemate la faţa locului în urma unei reclamaţii privind muzica dată prea tare, forţele de ordine au fost întâmpinate de bărbatul recalcitrant, care a devenit agresiv şi a adresat ameninţări. În momentul în care poliţiştii au încercat să îl imobilizeze, acesta l-a lovit pe unul dintre agenţi în zona feţei, distrugându-i ochelarii de vedere.
Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, poliţiştii Secţiei de Poliţie Valea Călugărească au fost sesizaţi, la data de 17 noiembrie, în jurul orei 23:20, de către o persoană cu privire la faptul că într-un local public din comuna Dumbrava, sat Cornu de Sus, se ascultă muzică la un volum ridicat, transmite Agerpres.
"La faţa locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul structurii de ordine publică, pentru verificarea aspectelor semnalate. În cadrul intervenţiei, un bărbat aflat în apropierea localului public a manifestat un comportament agresiv şi recalcitrant, adresând ameninţări poliţiştilor", arată IPJ Prahova.
La momentul imobilizării şi încătuşării, bărbatul de 29 de ani, din comuna Dumbrava, l-a lovit pe unul dintre agenţi în zona feţei, distrugându-i ochelarii de vedere.
Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru ultraj, iar instanţa de judecată a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.Înapoi la Homepage
