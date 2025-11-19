Antena Meniu Search
Bărbat din Prahova, arestat preventiv după ce a lovit un poliţist care încerca să îl încătuşeze

Un incident violent petrecut într-un local din comuna prahoveană Dumbrava s-a încheiat cu arestarea preventivă a unui tânăr de 29 de ani, după ce acesta a atacat un poliţist în timpul intervenţiei. Chemate la faţa locului în urma unei reclamaţii privind muzica dată prea tare, forţele de ordine au fost întâmpinate de bărbatul recalcitrant, care a devenit agresiv şi a adresat ameninţări. În momentul în care poliţiştii au încercat să îl imobilizeze, acesta l-a lovit pe unul dintre agenţi în zona feţei, distrugându-i ochelarii de vedere.

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 16:39
Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, poliţiştii Secţiei de Poliţie Valea Călugărească au fost sesizaţi, la data de 17 noiembrie, în jurul orei 23:20, de către o persoană cu privire la faptul că într-un local public din comuna Dumbrava, sat Cornu de Sus, se ascultă muzică la un volum ridicat, transmite Agerpres.

"La faţa locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul structurii de ordine publică, pentru verificarea aspectelor semnalate. În cadrul intervenţiei, un bărbat aflat în apropierea localului public a manifestat un comportament agresiv şi recalcitrant, adresând ameninţări poliţiştilor", arată IPJ Prahova.

La momentul imobilizării şi încătuşării, bărbatul de 29 de ani, din comuna Dumbrava, l-a lovit pe unul dintre agenţi în zona feţei, distrugându-i ochelarii de vedere.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru ultraj, iar instanţa de judecată a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

