Video Valea Prahovei se surpă din nou. Constructorul promite că se ocupă

Valea Prahovei cedează, bucată cu bucată. Pământul s-a surpat pentru a doua oară în două săptămâni, de data aceasta în dreptul localităţii Cornu. Prefectul de Prahova trăieşte cu teama că tot drumul ar putea fi închis, cu doar câteva zile înainte de vacanţa de iarnă. Şoferii, sătui oricum de nesfârşitele blocaje, merg acum cu teama că drumul se rupe în două sub maşina lor.

de Bogdan Dinu

la 17.12.2025 , 20:40

Craterul care se întinde pe câţiva metri a apărut din senin, noaptea trecută, în localitatea Cornu, de pe DN1. Poliţiştii au fost nevoiţi să închidă o bandă, iar astăzi s-au pus balize de semnalizare pe o sută de metri. Se circulă cu viteză limitată spre Ploieşti.

Surparea s-a produs exact în locul în care, acum mai puțin de trei luni, autoritățile au început lucrări de consolidare. De data aceasta, apa de pe versant s-a infiltrat pe sub şosea. Un proiectant a venit de la Bucureşti pentru a vedea alături de constructor ce e de făcut

Constructorul promite că în câteva zile va rezolva problema.

În urmă cu două săptămâni, la Comarnic o aluncare de teren a impus restricţii de trafic pentru şoferi. Aproape o săptămână traficul a fost restricţionat pe o bandă înspre Bucureşti.

Dar de câteva zile constructorul a reuşit să repare şoseaua, iar acum, din câte se vede, se circulă fără probleme. La Comarnic, pe DN1, surpările au fost provocate de vibraţiile cauzate de lucrările la centura ocolitoare a oraşului.

Peste doar câteva zile, Valea Prahovei va fi cea mai circulată sosea din ţară.  Alternativă la aglomeratul DN1 este Drumul Naţional 1A, prin Ploieşti, Vălenii de Munte şi Cheia.  Şi această rută este însă destul de aglomerată în weekenduri sau de sărbători.

