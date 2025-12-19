Administraţia Naţională "Apele Române" a anunţat că toţi locuitorii au acum acces la apă în judeţul Prahova. Excepţia este localitatea Aluniş, unde apa este furnizată cu restricţii.

Astăzi sunt aşteptate rezultatele analizelor de laborator necesare confirmării potabilității, iar mai apoi ridicarea restricţiilor privind consumul. Astfel s-ar pune capăt unei situaţii de urgenţă fără precedent începută la sfârşitul lunii noiembrie. Atunci, peste 100.000 de oameni din judeţele Dâmoviţa şi Prahova au rămas fără apă potabilă sau menajeră din cauza problemelor apărute la golirea lacului Paltinu.

Situaţia a generat o serie de demiteri şi demisii, printre care cea a şefului de la Apele Române, dar și tensiuni politice în Coaliţia de guvernare.

Apa potabilă, reluată în majoritatea localităților din Prahova

"În acest moment, nu mai există nicio localitate din județul Prahova care să nu aibă acces la apă potabilă, cu excepția localității Aluniș unde apa este furnizată cu restricții. În funcție de rezultatele analizelor de laborator necesare confirmării potabilității, disponibile mâine, apa poate fi reluată integral și în această localitate. Reluarea alimentării cu apă pentru toate celelalte localități a început din data de 14 decembrie, în urma rezultatelor analizelor transmise de DSP Prahova", se arată în comunicatul Administrației Naționale "Apele Române".

Potrivit "Apele Române", încă de la începutul lunii decembrie, ANAR continuă să asigure necesarul de apă brută pentru alimentarea sistemului din județul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal Prahova.

Apa continuă să circule prin această conductă către stația de tratare de la Voila, fiind introdusă în fluxul tehnologic în condiții controlate. Debitul evacuat prin conductă către lacul de priză al stației de tratare a fost crescut la 4 mc/s, pentru a susține funcționarea optimă a sistemului.

Administrația Națională "Apele Române" asigură în continuare volumul necesar de apă brută, în parametri optimi pentru tratare și potabilizare, cu monitorizarea permanentă a turbidității, realizată de specialiștii din teren, dau asigurări reprezentanții instituției.

