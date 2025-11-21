Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat din Sibiu, trimis în judecată pentru că şi-a sugrumat fratele enervat de crizele acestuia de epilepsie

Un bărbat de 45 de ani a fost trimis în judecată de procurorii din Sibiu pentru omor cu circumstanţe agravante, având în vedere că şi-a atacat şi sugrumat fratele în timp ce acesta se afla într-o criză de epilepsit şi nu s-a putut apăra.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 15:15
Bărbat din Sibiu, trimis în judecată pentru că şi-a sugrumat fratele enervat de crizele acestuia de epilepsie - Bărbat din Sibiu, trimis în judecată pentru că şi-a sugrumat fratele enervat de crizele acestuia de epilepsie - Shutterstock

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă, vineri, trimiterea în judecată a unui bărbat, aflat în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, raportat la violenţă în familie, cu aplicarea circumstanţei agravante a săvârşirii infracţiunii profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei.

Autorul a anunţat fapta la 112, negând iniţial săvârşirea acesteia

"În data de 03.10.2025, în timp ce se aflau la domiciliul comun, autorul, o persoană în vârstă de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie si se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna şi căile orale, cauzându-i leziuni traumatice ce au avut un rol determinant în survenirea decesului", anunţă procurorii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestora, victima a suferit şi alte leziuni în zona capului şi membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune şi zgâriere. "S-a reţinut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât şi cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârşită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive", au mai transmis procurorii.

Aceştia au precizat că autorul a anunţat fapta la 112, negând iniţial săvârşirea acesteia, dar recunoscând-o pe parcursul cercetărilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sibiu epilepsie politie
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Bărbat din Sibiu, trimis în judecată pentru că şi-a sugrumat fratele enervat de crizele acestuia de epilepsie