Sibiul s-a transformat într-un adevărat spectacol de Crăciun! Vorbim despre Marea Moşmondeală, unde sute de Moși și Crăciunițe au alergat aproape trei kilometri, nu pentru medalii, ci pentru o cauză nobilă: susținerea echipei de baschet în scaun cu rotile "Zburătorii". Cu zâmbetele largi pe feţe și buzunarele pline de bomboane pentru trecători, moşii au demonstrat că, atunci când alergi pentru a face o faptă bună, fiecare pas contează.

Nu suntem în Laponia, ci în Sibiu, care pentru o zi s-a transformat în orașul lui Moș Crăciun! Peste 150 de Moși s-au adunat la linia de start pentru Marea Moșmondeală, un maraton caritabil în care competiția a trecut pe plan secund. Pe traseul de aproape trei kilometri nu a contat cine ajunge primul, ci cine aduce mai multă bucurie. Iar distracția, zâmbetele și spiritul sărbătorilor au fost adevărații câștigători.

"Ne-am adunat să ne bucurăm. Să susţinem zburătorii prin efortul nostru colosal de a alerga 2.5 kilometri, de-a ne moşmondi. Suntem fericiţi că la a opta ediţie reuşim să strângem la fel de mulţi oameni, cu zâmbetul pe buze", spune Dani Troanca, organizatorul evenimentului..

Şi cum pe străzi a fost doar voie bună, iar atmosfera una de sărbătoare pură, muzicanți costumați în Moș Crăciun au cântat și i-au purtat pe participanți într-o cursă a bucuriei.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost foarte amuzanţi, când i-am văzut mi-au dat aşa un spirit de Crăciun: e moşul! e moşul! Să vezi atâţia moşi care aleargă pentru oameni, nu vezi în fiecare zi", spun turiştii.

Nu a existat cronometru și nici clasament, pentru că la Marea Moșmondeală toată lumea a câștigat, iar banii strânși la acest eveniment vor merge către susținerea echipei de baschet în scaun cu rotile "Zburătorii", pentru ca acești sportivi să poată continua lupta pe teren, la competițiile naționale.

"Exemplul Zburătorilor ne motivează şi în felul acesta încercăm să îi răsplătim şi noi pe ei. Să le oferim un cadru în care şi ei să facă sport", spune Dani Troanca, organizatorul evenimentului.

Evenimentul Marea Moşmondeală îmbină bucuria sărbătorilor cu dorința de a face bine şi se repetă, an de an, înainte de Crăciun, nu doar la noi, ci în marile orașe din întreaga lume, unde spiritul Moșului aleargă, la propriu, pentru cauze care contează.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰