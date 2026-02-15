Antena Meniu Search
Bărbat de 68 de ani, găsit mort într-o gospodărie din Vrancea. Avea urme de lovituri

Polițiștii au deschis, duminică, o anchetă după ce o femeie i-a sesizat cu privire la descoperirea cadavrului unui bărbat într-o gospodărie din Vrancea. Pe trup au fost găsite mai multe urme de lovituri, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 16:40
Bărbat de 68 de ani, găsit mort într-o gospodărie din Vrancea. Avea urme de lovituri - Arhivă

"La data de 15 februarie a.c., ora 13:51, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Vidra au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie din comuna Vidra, cu privire la faptul că a identificat un bărbat de 68 de ani, din aceeaşi localitate, decedat la domiciliul acestuia din urmă", a anunţat IPJ Vrancea.

La faţa locului, poliţiştii au constatat că victima prezenta mai multe leziuni în zona capului, braţelor, precum şi a abdomenului.

"O echipă complexă de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, efectuează cercetări la faţa locului, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate toate măsurile legale care se impun", au precizat poliţiştii.

