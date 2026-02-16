Lagărul câinilor de la Suraia, închis. ONG-urile cer ca eutanasierile câinilor să fie suspendate temporar

Discuţii tensionate la Palatul Cotroceni pe tema "lagărului" de la Suraia, un adăpost de animale, susţinut cu bani publici, unde peste 15.000 de câini ar fi fost fost eutanasiaţi fără anestezie, în ultimii ani. Reprezentanţii asociaţiilor de profil, dar şi cei ai Autorităţii Sanitar Veterinare au fost chemaţi la Administraţia Prezidenţială pentru găsirea unor soluţii.

Potrivit surselor Observator, oficialii care au fost prezenți în ședință au admis faptul că în acest caz legea nu ar fi fost respectată. ONG-urile au solicitat oficialilor prezenți în ședință ca pentru o perioadă, eutanasierile în cazul câinilor să fie suspendate, iar aceștia au spus că vor analiza situația.

Reprezentanții ONG-urilor au transmis pentru Observator că discuțiile cu oficialii au fost mai mult monosilabice din partea lor. Acestea au durat două ore și au avut loc la Palatul Cotroceni, unde au fost prezenți și reprezentanții ONG-urilor și președintele ANSVSA, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, un consilier prezidențial, dar și reprezentanța Inspectoratului General al Poliției Române.

Există totuși și vești bune. Aseară în jurul orei 21, cei 205 câini care se mai aflau în așa-zisul adăpost din Suraia au fost scoși și duși în alte familii sau în adăposturi din Brașov, București, Iași sau din alte județe. Una dintre asociațiile implicate în salvarea cățeilor susține că animalele nu aveau carnete de sănătate, fișe medicale care să ateste că acestea au fost vaccinate sau deparazitate sau consultate vreodată de un medic veterinar.



Mai mult, potrivit informațiilor Observator, mai mulți căței de acolo ar fi fost găsiți cu jigodie și că acolo ar fi fost, de fapt, și un focar de infecție. În prezent, IPJ Vrancea a deschis o anchetă. Trei persoane sunt cercetate pentru uciderea cu intenție a animalelor, schingiuire, abuz în serviciu și fals intelectual. În paralel, ANSVSA a amendat acest adăpost cu 39.000 de lei și a suspendat activitatea pentru 30 de zile.

