Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro, la finalul lui 2025

Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul anului 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală a celei de-a treia economii a zonei euro, transmite ANSA, citat de Agerpres.

la 16.02.2026 , 15:58
Totuşi, datoria publică a Italiei este în scădere de la nivelul record de 3.125 miliarde de euro, din noiembrie.

Evoluţiile din 2025 au fost determinate, printre altele, de o creştere a necesarului de finanţare a sectorului public şi de majorarea activelor lichide ale Trezoreriei, a indicat Banca Centrală a Italiei.

Ponderea datoriei publice deţinute de Banca Centrală a Italiei s-a redus de la 21,6% în 2024 la 18,5% în 2025.

Dar analiştii avertizează că o îmbunătăţire a finanţelor publice rămâne dificil de realizat în viitor, într-un moment în care datoria depăşeşte 130% din PIB, iar ritmul de creştere a economiei încetineşte.

Impactul economic al JO ar urma să ajungă la 5,3 mld. euro

Conform unui raport al Banca Ifis, impactul economic general al Jocurilor Olimpice de iarnă, Milano Cortina 2026, ar urma să ajungă la 5,3 miliarde de euro. Din această sumă, 1,1 miliarde de euro ar urma să reprezinte cheltuielile turiştilor şi ale personalului operaţional în timpul evenimentului, în timp ce 1,2 miliarde de euro ar urma să vină în urma continuării fluxului turistic în următoarele 12 - 18 luni.

Încă trei miliarde de euro sunt datorate investiţiilor în infrastructură, în condiţiile în care atât active sportive cât şi civile au fost construite sau modernizate.

