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Bărbat prins pe autostrada A1 cu 1 kg de cocaină în maşină. Drogurile, ascunse într-un compartiment special

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.10.2026, 16:36 | Modificat la 05.10.2026, 16:44

Un bărbat de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins cu un kilogram de cocaină în maşină. Vehiculul a fost oprit pe Autostrada A1, iar drogurile erau ascunse într-un compartiment special.

”Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 35 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc”, anunţă, luni, IGPR şi DIICOT.

Persoana cercetată a fost prinsă în flagrant delict, pe  Autostrada A1, în timp ce ar fi transportat şi deţinut, în vederea comercializării, aproximativ 1 kilogram de cocaină.

Substanţele stupefiante au fost descoperite ascunse într-un compartiment special amenajat în acest scop.

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Ulterior, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea bărbatului, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Mihai Iorga
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