GTA 6, cel mai așteptat joc video din istorie, s-a lansat azi-noapte şi este o capodoperă, spun gamerii. Febra GTA a golit, însă, birourile. Angajaţii şi-au luat concediu ca să îl testeze. Fanii din România se pot bucura de el şi dacă nu au console. La București au fost organizate petreceri de lansare în tot orașul.

Gamerii sunt încântaţi de noua grafică. Personajele par oameni adevăraţi, iar introducerea personajului femin Lucia pare să îi fi captivat. "Atât eu, cât și mai mulți prieteni ne-am luat liber special pentru lansarea jocului și companiile, unele, chiar încurajează asta. Vorbim despre cel mai așteptat joc din istoria jocurilor video", a declarat Pincu Ionescu. GTA 6 îi poartă pe jucători în Vice City, un oraș inspirat de Miami. Povestea îi urmărește pe Lucia și Jason, doi parteneri de viață și de infracțiuni. Jucătorii explorează un oraș imens, pot să aleagă dintre sute de mașini și cum să se distreze în universul virtual. Nerăbdători, unii fani s-au mutat în Noua Zeelandă, ca să profite de diferenţa de fus orar şi să joace jocul cu 18 ore mai devreme.

Estimările arată că GTA 6 ar putea avea vânzări de două miliarde de dolari în primele şase săptămâni după lansare

"A fost doborât recordul, să spun așa, de 4 ori mai mare: aproape 8 milioane de urmăritori în timp real pe GTA 6. Cele mai mari îmbunătățiri cred că vin pe partea de AI și de interacțiune în joc. Practic au făcut un univers întreg în care poți să interacționezi cu aproape orice din jurul tău", a declarat Lucian Ionescu, specialist gaming. Estimările arată că GTA VI ar putea avea vânzări de două miliarde de dolari în primele şase săptămâni după lansare. La noi în ţară, jocul costă 400 de lei. "45% dintre clienții noștri care au achiziționat jocul au plasat o precomandă pentru acesta. Vizitele, de exemplu, în categoriile de gaming aproape s-au dublat. Deci e clar că și-au căutat cele mai bune gadget-uri, iar consolele, în prima săptămână de la punerea în vânzare a jocului, au avut o creștere de aproximativ 35% în comparație cu anul trecut", a declarat Mihnea Pană, director de comunicare magazin online.

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Între timp, jocul a ieșit din ecrane și s-a mutat în realitate. Bucureștiul devine patru zile Vice City graţie unui eveniment care se desfăşoară în 200 de restaurante, baruri, cluburi şi magazine. Participanţii au la dispoziţie o hartă cu toate aceste locuri. Participanții explorează orașul, descoperă locațiile partenere, cum este această cafenea, deblochează misiuni și indicii pentru a câștiga experiență și a urca în clasament. Să vedem ce misiune ne așteaptă înăuntru. "Este o locație unlocked în care participanții la GTA Vice City Bucharest pot face mai multe misiuni. Dar cel mai important este să spună la bar parola secretă a misiunii, cookie", a declarat Alexandra, proprietar cafenea. Un mare partid, Poliţia şi mai multe business-uri au profitat de entuziasmul stârnit de lansarea jocului şi au creat postări care să genereze trafic pentru ele.