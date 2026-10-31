Scene violente într-o cafenea din Galaţi. Un bărbat de 63 de ani a bătut o angajată, apoi l-a atacat și pe polițistul care a intervenit să-l potolească. În cele din urmă, a fost încătuşat.

Bărbatul de 64 de ani riscă să fie condamnat la închisoare cu executare pentru loviri și alte violențe, dar și ultraj.

Asta după ce, zilele trecute, s-a dus la o cafenea la care merge de aproximativ un an, zi de zi, să bea cafeaua, iar acolo a bătut-o pe angajata a cafenelei inițial, i-ar fi făcut niște avansuri, iar tânăra l-a refuzat, după care a lovit-o.

Speriată, și-a sunat patronul și apoi au sunat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns la fața locului în scurt timp și l-au găsit pe bărbat în zonă.

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În momentul în care au vrut să-l imobilizeze și să-l ducă la secție pentru audieri, acesta a lovit și unul dintre polițiștii din echipaj. A fost audiat, după care reținut 24 de ore, iar instanța a hotărât să fie arestat preventiv.