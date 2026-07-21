Valea Oltului, un drum traversat zilnic de zeci de mii de şoferi s-a transformat într-o capcană mortală în această dimineaţă. Un bărbat de 71 de ani, pasager într-o maşină, a murit, după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant şi s-a prăbuşit peste autoturismul aflat în mers. La volan era fiica bărbatului, o femeie de 36 de ani, care a reuşit să iasă singură din maşina strivită.

În prezent se circulă normal în locul în care s-a produs accidentul, dar rămâne în continuare recomandarea pentru șoferi de a circula cu foarte mare prudență, pentru că vorbim totuși despre o șosea care străbate munții, deci riscuri încă există.

Totul s-a întâmplat în această dimineață, puțin după ora 8, când mașina în care se afla șoferița în vârstă de 36 de ani și tatăl ei, un bărbat de 71 de ani, pasager pe locul din dreapta, circula pe Valea Oltului, dinspre râmnicul Vâlcea, spre Sibiu.

La un moment dat, când mașina a ajuns în dreptul localității Lazaret, într-o zonă cu versanți împăduriţi, o bucată mare de stâncă s-a desprins și a căzut peste mașina acestora. Șoferița a scăpat steafără, a ieșit singură din autoturism, dar tatăl ei, aflat pe locul din dreapta, a fost rănit extrem de grav, fiind practic strivit.

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La fața locului au fost trimise de urgență mai multe ambulanțe, inclusiv un elicoter SMURD, dar bărbatul nu a mai putut fi salvat. Pe Valea Oltului se desfășoară lucrări pe versanți în cadrul șantierului pentru viitoarea autostradă Sibiu-Pitești, dar accidentul a avut loc într-o zonă care nu este afectată de aceste lucrări.

Cei de la compania de Drumuri spun că în acea zonă nu sunt montate nici plase de protecție, pentru că locul nu era considerat unul cu risc, având în vedere că până acum nu au mai fost înregistrate astfel de incidente în acest loc. Oricum, spun tot cei de la Drumuri, pentru a monta astfel de plase în zona respectivă, trebuie inclusiv defrișată pădurea, lucru extrem de complicat.

Polițiștii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă și în funcție de concluziile de la finalul anchetei, se va stabili dacă cineva va fi tras la răscundere pentru tragedia de astăzi și ce măsuri preventive vor fi luate pe viitoare.