O crimă înfiorătoare, urmată de o sinucidere, este anchetată la Târgu Jiu. Un artist tatuator şi-a ucis bunica şi fratele, chiar în apartamentul în care locuiau. Apropiaţii spun că bărbatul ar fi avut probleme psihice și ar fi fost vizat și de o anchetă cu privire la consumul de droguri.

"Eu de la ora 11 o sunam la telefon şi nu-mi răspundea", este mărturia cu lacrimi în ochi a unei vecine, care era apropiată de femeia ucisă. După numeroase apeluri, şi-a dat seama că ceva nu este în regulă, aşa că a decis să sune la 112.

"Îi zisesem soţului: Se întâmplă ceva cu ei. Nu se poate să nu răspundă niciunul la telefon", a povestit femeia.

Femeia de 83 de ani locuia împreună cu cei doi nepoţi, de 39, respectiv 40 de ani, pe care i-a crescut ca pe copiii ei.

"Se certau de când a murit soţul doamnei. De 13 ani se tot certau încontinuu. I-am spus: 'Doamna Mărioara, faceţi ceva, că de aici iese ceva. Nu se poate'. Şi a zis: 'Nu, doamnă, că mi-e îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu'. 'Doamnă, vă omoară ăştia'. I-a spart uşa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile", a povestit o vecină.

"Pe fondul unor afecţiuni psihice, din câte am putut să stabilim, şi a unui conflict spontan, unul dintre fraţi a atacat-o pe bunică şi pe celălalt frate şi i-a ucis. După care s-ar fi sinucis", a declarat Cristian Onescu, procuror.

"Al treilea, au spart uşa şi l-au găsit şi pe ăla mort. În apartament, cu o macetă. De anul trecut a cumpărat-o. I-a ameninţat că-i omoară", a spus un alt vecin.

O dublă crimă care i-a şocat până şi pe anchetatori.

"Un caz neobişnuit. Vă spun că n-am mai văzut aşa ceva", a mărturisit procurorul Cristian Onescu.

Cel care şi-a omorât bunica şi fratele era cunoscut cu afecţiuni psihice. În 2022, a fost internat la un spital de boli mintale. Mai mult, potrivit datelor din anchetă, acesta era cercetat de DIICOT, în calitate de supect, într-un dosar cu droguri.

"Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente, fiind continuate pentru identificarea tuturor circumstanţelor şi dispunerea măsurilor legale care se impun", a declarat Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj.

Majoritatea conflictelor din familie erau alimentate de problemele cu banii. Doar unul dintre fraţi muncea, iar în urmă cu o zi, femeia a cerut şi un ordin de protecţie împotriva fiicei sale, care nu avea un loc de muncă şi îi cerea tot timpul bani. Veniturile familiei se bazau pe pensia de urmaş a bătrânei, de 3.000 de lei.

Anchetatorii așteaptă acum rezultatele de laborator care vor arăta dacă bărbatul bănuit de dubla crimă era drogat.

"IPJ Gorj a transmis, joi, că înainte cu o zi de această descoperire macabră, mama băieților primise ordin de protecție și a fost evacuată din locuință. Se pare că aceasta nu avea o relație tocmai bună cu femeia în vârstă de 83 de ani. Întrebată dacă au exista neînțelegeri cu nepoții săi, femeia în vârstă de 83 de ani le-a mărturisit polițiștilor că nu se teme pentru viața ei, dar există certuri destul de des", relatează Laura Ilioiu, reporter Observator.

"Despre nepotul în vârstă de 39 de ani știm că avea anumite probleme de sănătate psihică. Acesta fusese internat în urmă cu câțiva ani la spitalul de psihiatrie, în urma unui divorț. Acesta își amenința chiar și fosta soție cu acte de violență și chiar cu moartea", explică Laura Ilioiu, reporter Observator.

"Cunoscuții spun despre individ că manifesta comportamente ciudate, acesta vorbea despre o anumită 'unire cu Lucifer' și despre 'obținerea unei puteri absolute'. Mai mult, acesta avea un comportament dificil încă din copilărie. Anchetatorii au descoperit ascunse în camera lui mai multe macete și cuțite despre care nimeni nu știa nimic. Vecinii spun că în familie erau de mai mult timp certuri pe fondul banilor. Doar unul dintre frați muncea, iar ei se întreținea din pensia bunicii lor", explică reporterul Observator.

