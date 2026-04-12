Scene şocante la metroul din New York. Un bărbat a atacat călătorii cu o macetă. A lovit trei oameni, până când a fost înconjurat de poliţişti, şi apoi împuşcat. Ofiţerii i-au cerut de 20 de ori să arunce arma. Autorităţile spun că nu sunt indicii că ar fi un atac terorist. Victimele nu au răni grave.

Un suspect înarmat cu o macetă a atacat trei persoane în stația Grand Central din New York, înainte de a fi împușcat mortal de poliție. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață și a provocat haos în cel mai mare nod feroviar din Statele Unite, potrivit BBC.

Potrivit poliției, bărbatul, identificat drept Anthony Griffin, în vârstă de 44 de ani, a acționat la întâmplare, rănind trei persoane aflate pe peroane diferite.

Victimele, atacate pe peroane diferite

Suspectul a intrat în rețeaua de metrou din cartierul Queens și a urcat într-un tren care se îndrepta spre stația Grand Central-42 Street. Odată ajuns acolo, a atacat prima victimă pe peron, după care a urcat la un alt nivel, unde a rănit alte două persoane.

Un bărbat de 84 de ani a suferit răni grave la cap și față, în timp ce un alt bărbat, de 65 de ani, a fost rănit similar și a suferit și o fractură deschisă de craniu. O femeie de 70 de ani a fost rănită la umăr. Toate cele trei victime au fost transportate la spital, iar medicii spun că rănile nu le pun viața în pericol.

Polițiștii au intervenit în jurul orei 09:40, după ce au fost alertați de incident. Comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a declarat că atacatorul era înarmat cu "un cuțit mare, descris ca o macetă" și avea un comportament haotic.

"Individul era înarmat cu un cuțit mare, descris ca o macetă, și se comporta haotic, repetând că este Lucifer", a spus aceasta.

Potrivit autorităților, suspectul a ignorat cel puțin 20 de avertismente ale polițiștilor de a arunca arma și a înaintat spre aceștia cu maceta.

Suspectul, împușcat mortal de poliție

Un polițist a tras de două ori asupra atacatorului, după care agenții au încercat să îi acorde primul ajutor. Cu toate acestea, bărbatul a fost declarat decedat ulterior la spitalul Bellevue.

Autoritățile au precizat că nu există indicii care să lege incidentul de terorism, însă circulația trenurilor a fost afectată, fiind redirecționată în zonă.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a transmis că "oameni nevinovați au fost atacați într-un act de violență fără sens".

La rândul său, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a lăudat intervenția rapidă a polițiștilor și a anunțat că imaginile surprinse de camerele video purtate de agenți vor fi făcute publice.

Potrivit poliției, bărbatul avea trei arestări anterioare, însă nu figura în evidențele NYPD ca persoană cu tulburări emoționale. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite zona pe durata investigațiilor.

