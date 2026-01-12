Un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz, la Sibiu, înconjurat de pasageri indiferenţi. Niciunul nu i-a acordat primul ajutor şi nu a sunat la 112. Abia la cap de linie a aflat şoferul ce s-a întâmplat. Călătorii i-au spus că se grăbeau să ajungă acasă şi nu voiau să se oprească autobuzul pe drum.

60 de pasageri erau în autobuzul în care Lucian şi-a găsit sfârşitul. Bărbatul de 43 de ani plecase de la serviciu cu ultima cursă de noapte, la 11 fără un sfert, şi a făcut stop cardio-respirator pe scaunul lui.

"Toată lumea stătea liniştită pe scaune, se uita pe telefoane, unii aveau căşti. A venit staţia de coborâre la fiecare, au coborât", povesteşte şoferul autobuzului.

Doi călători care au coborât la capăt de linie l-au anunţat pe şofer că un pasager nu mai mişcă. Bărbatul de la volan a rămas fără replică după ce i-a întrebat de ce nu au sunat la 112.

"Ne-am gândit că te vei opri cu maşina în staţie, ăsta este protocolul, şi noi nu mai avem cu ce ajunge acasă. N-a zis nimeni, nimic. Nici cel puţin n-au pus mâna să-l mişte sau să vadă ce se întâmplă cu el când a dat capul pe spate", spune şoferul autobuzului.

Şoferul autobuzului a sunat imediat la 112, dar era prea târziu

Codul Penal îi pedepseşte cu închisoarea pe cei care nu acordă ajutor unei persoane aflate în pericol şi care nu se poate salva singură.

"Este inuman. Deci puteau să-i acorde primul ajutor sau măcar să fi anunţat şoferul din timp să poată suna la ambulanţă", spune o femeie.

"E problema tehnologiei, în mare parte, că oamenii stau pe telefon, nu prea au multă comunicare între ei", spune un tânăr.

Psihologii vorbesc despre aşa-zisul efect al martorului. Când mai multe persoane asistă la un incident, fiecare este tentată să paseze responsabilitatea de a interveni.

"Dacă o singură persoană ar fi avut iniţiativă şi ar fi reacţionat, cu siguranţă efectul ar fi fost mult mai mare şi ar fi putut cumva dinamiza şi alte persoane să interacţioneze", spune Mihai Copăceanu, psiholog.

Poliţiştii au început ancheta pentru omor din culpă.

