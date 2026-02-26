Un băiat de 11 ani s-a urcat la volan şi şi-a strivit mama de un zid, la Sibiu. În ce stare e femeia

Un moment de neatenţie se putea transforma într-o tragedie la Şelimbăr, judeţul Sibiu. O femeie de 48 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce fiul ei de doar 11 ani s-a urcat la volanul maşinii şi a lovit-o.

O femeie a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Sibiu, după ce copilul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul maşinii sale şi a lovit-o, pe o stradă din comuna Şelimbăr, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul maşinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mişcare în faţă, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism şi zidul unui imobil", a precizat IPJ Sibiu.

Se pare că băieţelul a fost lăsat nesupravegheat pentru scurt timp în interiorul autoturismului. Acesta s-a urcat la volan și a pornit motorul în timp ce mama sa se afla în fața vehiculului. Maşina s-a pus în mişcare, iar femeia a fost izbită de zidul unui imobil din apropiere.

Articolul continuă după reclamă

Femeia a fost transportată la spital, conştientă, cu un traumatism la bazin.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰