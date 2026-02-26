Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un băiat de 11 ani s-a urcat la volan şi şi-a strivit mama de un zid, la Sibiu. În ce stare e femeia

Un moment de neatenţie se putea transforma într-o tragedie la Şelimbăr, judeţul Sibiu. O femeie de 48 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce fiul ei de doar 11 ani s-a urcat la volanul maşinii şi a lovit-o. 

de Alex Prunean

la 26.02.2026 , 13:13
Galerie (2)

O femeie a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Sibiu, după ce copilul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul maşinii sale şi a lovit-o, pe o stradă din comuna Şelimbăr, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul maşinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mişcare în faţă, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism şi zidul unui imobil", a precizat IPJ Sibiu.

Se pare că băieţelul a fost lăsat nesupravegheat pentru scurt timp în interiorul autoturismului. Acesta s-a urcat la volan și a pornit motorul în timp ce mama sa se afla în fața vehiculului. Maşina s-a pus în mişcare, iar femeia a fost izbită de zidul unui imobil din apropiere. 

Articolul continuă după reclamă

Femeia a fost transportată la spital, conştientă, cu un traumatism la bazin.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

sibiu accident rutier accident masina
Înapoi la Homepage
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Olga Verbițchi s-a căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă
Olga Verbițchi s-a căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă
Comentarii


Întrebarea zilei
Le daţi liber copiilor la tehnologie?
Observator » Evenimente » Un băiat de 11 ani s-a urcat la volan şi şi-a strivit mama de un zid, la Sibiu. În ce stare e femeia