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Bătaie ca-n filme în Brăila. Momentul în care un bărbat se ridică nervos și-și lovește prietenul cu un scaun

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 07:03 | Modificat la 08.06.2026, 07:28

O ieşire între prieteni s-a transformat într-o bătaie generală în judeţul Brăila! Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional!

Incidentul a avut loc în localitatea Sătuc, iar ceea ce trebuia să fie o seară relaxantă, în care discuţiile dintre prieteni să fie în toi, s-a transformat într-o luptă de stradă.

Totul a fost filmat de o cameră de supraveghere, iar pe imagini se vede cum la un moment dat, unul dintre bărbaţi, deranjat probabil de ce spus partenerul lui de discuţii, se ridică nervos şi îl loveşte din plin cu un scaun.

A fost nevoie doar de o secundă ca totul să degenereze. Mai grav e, că la toate acestea a asistat şi un minor, iar unul dintre bătăuşi ar fi consilier local.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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