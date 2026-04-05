Trei bărbaţi din municipiul Brăila au fost arestaţi 30 zile, după ce au atacat un bărbat de 39 de ani în plină stradă.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum indivizii se năpustesc asupra bărbatului şi îl lovesc cu pumnii şi picioarele. Localnicii încearcă să-i despartă, însă, în zadar.

La un moment dat, unul dintre atacatori, un tânăr 26 de ani, pleacă şi revine înarmat cu un topor. Încearcă să-şi lovească inamicul, însă, nu reuşeşte, datorită oamenilor care intervin.

Mai mult, unul dintre localnici pulverizează spray în direcţia lor pentru a aplana conflictul. Atacatorul, orbit de furie, aruncă toporul în direcţia lui şi îl loveşte pe un bărbat de 72 de ani.

Acesta a fost transportat de urgenţă la spital. Cei trei indivizi sunt cercetaţi penal pentru mai multe infracţiuni.

