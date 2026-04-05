Video Bătaie ca-n filme în Brăila. Unul dintre atacatori s-a întors cu un topor și a lovit un bătrân

Trei bărbaţi din municipiul Brăila au fost arestaţi 30 zile, după ce au atacat un bărbat de 39 de ani în plină stradă.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 , 09:04

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum indivizii se năpustesc asupra bărbatului şi îl lovesc cu pumnii şi picioarele. Localnicii încearcă să-i despartă, însă, în zadar.

La un moment dat, unul dintre atacatori, un tânăr 26 de ani, pleacă şi revine înarmat cu un topor. Încearcă să-şi lovească inamicul, însă, nu reuşeşte, datorită oamenilor care intervin.

Mai mult, unul dintre localnici pulverizează spray în direcţia lor pentru a aplana conflictul. Atacatorul, orbit de furie, aruncă toporul în direcţia lui şi îl loveşte pe un bărbat de 72 de ani.

Acesta a fost transportat de urgenţă la spital. Cei trei indivizi sunt cercetaţi penal pentru mai multe infracţiuni.

