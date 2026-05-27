Un fenomen îngrijorător, scăpat de sub control pe şosele. Noaptea, parcările şi drumurile publice se transformă în piste ilegale de drift. Motoare turate la maximum, maşini puternice şi oameni care fug din calea accidentelor. Şoferii pun vieţi în pericol pentru câteva secunde de adrenalină şi un clip viral pe internet.

Motoare turate la maximum, cauciucuri care scârțâie pe asfalt şi maşini care trec de pe o bandă pe alta, pe un drum de munte din Cluj. Sunt drifturi interzise, care îi pun în pericol toţi şoferii. Astfel de cascadorii se termină de multe ori tragic.

Câteva secunde de spectacol s-au transformat într-un accident violent într-o parcare din Deva. O maşină scapă de sub control în timpul unor manevre periculoase, se răstoarnă şi loveşte alte autoturisme parcate. Câţiva oameni aflaţi în apropiere fug de moarte şi se salvează în ultima clipă

Peste 2.000 de sesizări de conducere agresivă

Articolul continuă după reclamă

"Drifturi, scârţâit de roți, turat, distracție, petrecere! Ne sare și capul de pe pernă câteodată", a declarat un pasionat de senzaţii extreme.

De la începutul anului, poliţiştii din întreaga ţară au primit peste 2.000 de sesizări de conducere agresivă pe platforma e-SAR. Un sfert dintre ele au fost validate de agenţi, iar şoferii au fost identificaţi şi amendaţi.

"Legislația stabilește o sancțiune între 4 - 5 puncte, un punct este 202.5 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile", a precizat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră Bucureşti.

Odată cu venirea verii, poliţiştii se aşteaptă la tot mai multe curse ilegale, drifturi şi demonstraţii de adrenalină făcute pe drumurile publice sau în parcări.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Avertismentul unei campioane europene la drift

Un avertisment pentru teribilişti vine chiar din lumea drifturilor profesioniste. Alice Ene, campioană europeană la derapaje controlate, spune că astfel de manevre trebuie făcute doar în spaţii controlate. Atunci când sunt făcute pe stradă, printre maşini şi pietoni, pericolul este uriaş.

"Tinerii sunt pe stradă, sunt pe stradă cu viteză, 100-200 la oră şi într-o secundă se schimbă totul, apeşi mai tare pedala de accelerație și totul se poate termina cu o tragedie", avertizează Alice Ene, pilot profesionist de drift.

Pentru poliţişti, fenomenul a devenit tot mai greu de controlat odată cu apariţia reţelelor sociale, unde drifturile şi cursele ilegale sunt transformate în spectacol online. Doar că, în trafic real, o singură greşeală poate fi mortală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰