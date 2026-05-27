O elevă de clasa a cincea i-a livrat ministrului Educaţiei o lecţie dură despre dezinteresul dascălilor. Într-un discurs emoţionant, copila a vorbit despre elevi invizibili la şcoală şi acasă, despre presiune şi lipsa de ascultare. Iar în timp ce fata plângea, ministrul Mihai Dimian a confirmat exact reproşurile: a rămas blocat cu ochii în telefon. Scena vine într-un moment în care dezbaterea despre copii şi tehnologie e mai aprinsă ca oricând. De la limitarea accesului la ecrane până la întrebarea simplă, dar incomodă: cât timp mai au adulţii pentru copii.

"Voi ne interziceţi telefoanele, dar nu ne învăţaţi să le folosim corect sau ne spuneţi că trebuie să facem mişcare, dar nu ne acordaţi cadre unde putem să facem asta", şi-a început Ilinca discursul.

Aşa şi-a început discursul o elevă, în Senatul României. Exact în momentul în care copilul vorbea despre presiunea din şcoli şi lipsa de atenţie din partea profesorilor, ministrul Educaţiei era atent… la telefon.

A rămas cu ochii în ecran inclusiv când fata a început să plângă.

"Eu n-am crezut că o să fie aşa, eu n-am crezut că o să fie aşa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăţ. Nu îmi doresc tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva şi că nu merit această atenţie şi că sunt zero", a mai spus Ilinca.

Cum se apără Mihai Dimian

Explicaţia ministrului: era la muncă de la două dimineaţa şi primea mesaje urgente. Spune că a rămas la eveniment mai mult decât promisese şi că discursul nu îl viza doar pe el.

"Ştiţi care-i treaba? Eu mă duc la Suceava, copilul meu are 8 ani şi plânge în fiecare seară, dumneavoastră rămâneţi aici cu mizeriile astea", se apără Mihai Dimian, ministrul Educaţiei.

Tot mai mulţi copii se refugiază în online

Între timp, tot mai mulţi copii se refugiază în online, acolo unde găsesc atenţia pe care spun că nu o primesc în viaţa reală. Aproape fiecare elev are acum telefon şi cont pe reţele sociale, iar mulţi părinţi recunosc că au cedat presiunii de grup.

"Are cont pe, pe ce ai Ştefi? [Pe Instagram.] Doar pe Instagram am lăsat-o. [...] Şi aşa am avut nişte probleme pe partea de bullying la şcoală... se simţea exclusă datorită staturii", povesteşte Oana Buică.

"Mă uit şi socializez cu colegii... e ciudat să am alţi prieteni pe care nu-i cunosc, e posibil să fie cyberbullying", spune o fetiţă.

Sergiu Ionescu, părinte: Amândoi au telefoanele lor, în special pe jocuri.

Reporter: Cam cât timp stau într-o zi pe telefon?

Sergiu Ionescu: Maxim patru ore. […] Nu văd această dependenţă.

Reporter: Cam cât stă într-o zi pe telefon?

Ionela, părinte: Trei - patru ore... cred că e suficient.

Reporter: Are cont pe reţele sociale?

Ionela: Facebook.

"Se uită pe TikTok, pe Facebook, tot felul de reţele. […] Stă două-trei ore", spune Ana.

Problema e că, odată cu scroll-ul, vin şi riscurile.

Mecanismul like-urilor funcţionează aproape ca o dependenţă

"Au tot crescut situaţiile în care copiii vin şi au simptome care prezintă anxietate, nesiguranţă, neîncredere în sine, la adolescenţi poate să se ducă chiar la episoade depresive", explică psihologul Irina Iacob.

Iar mecanismul like-urilor funcţionează, spun specialiştii, aproape ca o dependenţă.

"Like-urile, validarea socială pe care o primesc prin social media, activează acelaşi circuit de recompensă ca substanţele psihoactive şi variabilitatea aceasta a recompensei, că nu ştii niciodată câte like-uri vei primi, produce tiparul de întărire intermitentă şi ăsta e cel mai puternic mecanism de condiţionare", a explicat psihologul Gabriela Dumitru.

Mai mult decât atât, consumul de reţele poate crea dependenţă, iar medicii din Marea Britanie au descoperit că efectele pot fi asemănătoare cu cele ale fumatului.

