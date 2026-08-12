Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez după 10 ani de relație. Ceremonia, "intimă și privată"

Superstarul fotbalului Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de 10 ani, modelul şi influenceriţa Georgina Rodríguez. Cei doi au avut parte de o ceremonie civilă privată pe 11 august.

Cuplul s-a căsătorit marți, în cadrul unei ceremonii "restrânse și private", la care au fost prezenți cei cinci copii ai lor, la un an după ce s-au logodit, potrivit DailyMail.

Ronaldo a anunțat că el și Georgina s-au căsătorit după zece ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor.

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Un reprezentant al lui Ronaldo a confirmat, de asemenea, vestea: "Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit astăzi, în cadrul unei ceremonii civile organizate în Cascais, Portugalia, și sunt acum oficial soț și soție".

Vestea nunții vine la doar câteva zile după ce s-a crezut că cei doi urmau să se căsătorească la Catedrala din Funchal. Zvonurile au făcut ca mii de fani să se adune în fața bisericii. Ulterior, însă, s-a aflat că Ronaldo și Georgina nu aveau nicio legătură cu ceremonia de acolo. Nunta era, de fapt, a unui cuplu portughez din Madeira, Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira.

După 10 ani de relaţie, au decis să se căsătorească

După aproape un deceniu de relație, fanii au devenit tot mai curioși să afle când aveau să se căsătorească Georgina și Cristiano, mai ales că între timp își întemeiaseră o familie.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii "intime și private" în Cascais, Portugalia, la care au participat cei cinci copii ai lor.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat publicației Marca anul trecut, starul portughez recunoștea că nu se căsătorise încă cu Georgina pentru că nu simțise încă.

"Poate să se întâmple peste un an, peste șase luni sau peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla", spunea Ronaldo.

În august, fotbalistul a făcut în cele din urmă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie, oferindu-i un impresionant inel cu diamant.