Mama copilului acuzat de crima de Timiş, prima reacţie: "Nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat aşa ceva"

Mama copilului de 13 ani acuzat de crima din Timiş a vorbit public pentru prima dată. Femeia spune că nimic din comportamentul fiului ei nu i-a dat de bănuit că ar putea comite o asemenea faptă şi consideră că nu are nicio vină în ceea ce s-a întâmplat.

- Mama copilui acuzat de crima de Timiş, prima reacţie: "Nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat aşa ceva" - Arhivă

Mama copilului de 13 ani care este acuzat de moartea lui Mario, adolescentul din Timiş, spune că nu s-a gândit niciodată că fiul ei ar putea recurge la un asemenea gest. Ea a declarat că nimic din comportamentul adolescentului nu i-a dat de bănuit. De asemenea, ea mai declarat că nu ştia că fiul ei se droghează.

Reacţia mamei copilului de 13 ani acuzat de crima din Timiş

Femeia susţine că lucrează în trei schimburi şi astfel nu a putut sta mereu cu ochii pe adolescent, motiv pentru care nu consideră că are vreo vină în ceea ce s-a întâmplat. Aceasta a mai precizat că îi este frică pentru că a primit sute de ameninţări şi este terorizată de oamenii din sat.

Articolul continuă după reclamă

"Nu am observat absolut nimic ciudat la el în ultima perioadă, copilul era normal, se comporta normal, chiar era totul ok. Nu ştiam că se droghează şi nu m-a informat nimeni de aşa ceva, nici de la şcoală...Nu ştiam dacă se droga sau nu. În noaptea crimei eram la servici. Am plecat la muncă la 8.45, la ora 9 am autobuzul, iar dimineaţa la ora 4 m-a sunat poliţia să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informaţie pentru ce să vin acasă, nu am ştiu nimic. Când am ajuns acasă am văzut foarte multe maşini în faţa curţii mele. Am intrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu mi s-a dat nicio informaţie. Am plecat apoi la Timişoara şi abia acolo am aflat după i s-a luat declaraţii copilului. Copilul a fost luat într-o maşină de poliţie, eu eram în altă maşină, nu puteam să comunic cu el.

Copiii erau prieteni, erau împreună, dar niciodată nu mi s-a spus că se certau sau că se băteau. Nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Totul era normal acasă când am venit în ziua crimei. Totul era cum am lăsat. Câinele mai muşca animale, găini şi alte animale şi mai făcea sânge prin curte, dar nu m-am gândit niciodată că se putea întâmpla aşa ceva. Nu am refuzat să colaborez cu autorităţile, am refuzat doar în prima zi când au vrut să-l sedeze pe copil fără să i se facă o evaluare să vadă despre ce e vorba. Atunci am refuzat internare. Nu că nu am lăsat copilul să facă şcoală online, nu am avut posibilitate. El nu a mai avut acces la internet, la telefoane din noaptea de marţi. S-a postat un clip pe TikTok, dar o doamnă poliţist a văzut că nu era TikTok-ul lui. Era contul lui, dar era spart şi se postează în continuare de pe TikTok-ul lui. Era altcineva şi vorbea în numele lui.

Mă tem de revolta oamenilor. Am peste 500 de ameninţări pe telefon, suntem terorizaţi de oameni. Nu am dorit să scot copilul din ţară. Eu lucrez în trei schimburi, soţul a fost plecat, trebuie să muncim, n-am putut să stau mereu lângă el, dar am avut mare încredere în el. Nu ştiu unde se află acum copilul, l-au luat de joi seară Protecţia Copilului şi nici până acum nu ştiu unde e. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, nu este vina mea... Nu trebuia să se întâmple. Nu e vina mea că nu există lege. Poate lucrurile ar fi stat altfel dacă ar fi putut să răspundă penal, copilul mergea unde trebuia să meargă. Eu n-am avut antecedente penale, n-am luat nici măcar o amendă, sunt curată", a declarat mama copilului de 13 ani pentru Antena 3 CNN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰