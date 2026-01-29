Antena Meniu Search
Şi-a bătut tatăl ore întregi până l-a omorât. Bărbat din Covasna, condamnat la 20 de ani de închisoare

Un bărbat de 30 de ani din Covasna, care și-a ucis tatăl după ore întregi de bătaie și chinuri îngrozitoare, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Decizia instanţei nu este definitivă.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 11:38
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au anunţat, joi, că Tribunalul Covasna a dispus condamnarea unui bărbat de 30 de ani, la 20 de ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului calificat.

Bărbtul fusese trimis în judecată, în stare de arest preventiv, în 9 aprilie 2025. ”În noaptea de 05/06.01.2025, în timp ce se aflau la locuinţa comună din localitatea Turia, judeţul Covasna, inculpatul A.R., folosind un corp dur, a aplicat asupra corpului victimei A.G., tatăl acestuia, multiple lovituri de o intensitate mare, în mod continuu, la întâmplare peste corp”, au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Potrivit acestora, violenţele au continuat inclusiv când victima era căzută la pământ şi pe durata câtorva ore, ”cauzând victimei suferinţe prelungite şi de o intensitate care depăşeşte acţiunea proprie de a ucide, amplificate constant pe durata agresiunii”.

De asemenea, victima a fost aruncată de către inculpat în geamul care s-a spart de la uşa de intrare în cameră, ”acte care au produs victimei leziuni traumatice ce au determinat decesul”. Instanţa a dispus menţinerea măsurii arestării preventive a bărbatului. Decizia de condamnare luată de Tribunalul Covasna nu este definitivă.

Redactia Observator
covasna crima politie
