Românul mort în condiții suspecte la Milano era un cunoscut bancher din Ucraina. Ar fi fost ucis

Un bancher cu dublă cetăţenie română şi ucraineană, Alexander Adarich, a murit în condiții suspecte după ce ar fi căzut de la etajul patru al unui hotel din Milano. Autoritățile italiene anchetează cazul ca omor, în contextul în care în apartament au fost găsite documente false și mai mulți martori indică prezența unor persoane misterioase în camera de hotel cu puţin timp înainte de incidentul tragic. Adarich, fost proprietar al Fidobank și figură-cheie în sistemul bancar ucrainean, s-ar fi aflat la Milano pentru o întâlnire de afaceri. Afaceristul mort în condiții suspecte la Milano era unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina şi avea cetăţenie română. Ar fi fost mort când a căzut de la etaj Românul mort în condiții suspecte la Milano era unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina avea dublă cetăţenie. Ar fi fost ucis

Alexander Adarich, un fost bancher ucrainean cu cetăţenie română, ar fi căzut de la fereastra unui hotel Airbnb din Milano. Anchetatorii suspectează însă posibilitatea unei crime, nu a unui simplu accident. Adarich, absolvent cu două diplome, fusese numit printre cei mai importanți 100 de manageri din țara sa.

Apartamentul în care a fost găsit nu era înregistrat pe numele său, iar potrivit unor speculaţii, acesta ar fi fost chemat la Milano pentru a încheia o afacere. O anchetă este în desfășurare.

Bărbatul, care ar fi căzut de la fereastra unei clădiri de pe strada Nerino în urmă cu câteva zile, tocmai își începuse ascensiunea în lumea bancară din Ucraina. În 2006, Alexander Adarich, cu două diplome, ultima în Finanțe la Universitatea din Harkov în 1999, și cetățenie dublă, ucraineană și română, fusese inclus în lista celor mai buni 100 de manageri din Ucraina, potrivit Corriere.

Vinerea trecută, Alexander a fost pronunţat decedat după ce ar fi căzut de la fereastră, de la aproximativ 15 metri înălțime. Suspiciunile au apărut însă imediat: fostul bancher de 54 de ani nu ar fi căzut accidental, ci ar fi fost aruncat pe fereastră din camera unui B&B, și posibil deja mort când s-a întâmplat tragedia.

Poliţia anchetează cazul morţii misterioase: ce s-ar fi întâmplat de fapt

Poliția, condusă de procurorul Rosario Ferracane, investighează cazul ca pe un omor și încearcă, cu dificultate, să reconstruiască traseul victimei prin Milano, dar și să identifice persoanele cu care a intrat în contact în ultimele zile, ori care erau cu el în apartament la momentul incidentului.

Printre acestea se află și un bărbat misterios pe care portarul clădirii l-a văzut făcându-şi apariţia după ce Adarich a căzut. Cu doar câteva momente înainte acesta coborâse în curte, l-a abordat pe bărbatul căzut întrebând în engleză:"Ce s-a întâmplat?" și apoi a dispărut fără urmă. Totuşi, sunt și alți bărbați care, potrivit primelor reconstituiri ale anchetei, erau în apartament până cu câteva minute înainte de căderea lui Adarich spre moare și care, prin urmare, sunt implicați în anchetă. Potrivit unor surse neoficiale, chiar dacă așteaptă confirmarea autopsiei, cineva ar fi încercat să pună pe seama unui suicid planificat (un scenariu fals de sinucidere) o faptă criminală pentru a masca dovezile unei crime.

Povestea capătă accente demne de spionaj, având în vedere profilul victimei. Un alt element adăugat la anchetă este prezența în apartament a mai multor documente,de alte naționalități, dar cu fotografia și identitatea victimei, care au fost ridicate de anchetatori de la Squadra Mobile (echipa de intervenție), condusă de Alfonso Iadevaia și Francesco Giustolisi. Oricine a organizat această înscenare fie a lăsat documentele acolo intenţionat, fie a uitat să le ia în graba de a părăsi locul crimei.

Anchetatorii au dat de urma soției victimei, dar aceasta nu a oferit detalii suplimentare pentru a clarifica cazul. Itinerariul lui Alexander Adarich, însă, este cert: el a sosit la Milano (unde nu mai fusese niciodată înainte) în aceeași dimineață și urma să plece în aceeași seară. Totuși, apartamentul închiriat prin Airbnb nu apare să fi fost rezervat (de pe 22 până pe 24) pe numele său. Suspiciunea este că bancherul de 54 de ani a convenit să se întâlnească cu alte persoane și, poate, să încheie o afacere importantă. Răspunsul ar putea coincide cu motivul crimei. Până acum, ipotezele excludeau traficul de droguri sau escrocheriile clasice (vânzarea de bijuterii sau ceasuri în schimbul banilor falși), activități asociate unor bande românești.

Posibil motiv al crimei, potrivit datelor din anchetă

Scenariul, suspectează anchetatorii, pare mult mai grav.

Adarich ar fi fost proprietarul Fidobank din 2012 până în 2020, o bancă comercială ucraineană formată prin achiziția SEB Bank, filiala unui grup financiar suedez, cumpărată de companii care aparţin omului de afaceri. Sub conducerea sa, un alt grup financiar major, Erste Bank Ucraina, a fost ulterior achiziționat.

El și-a început cariera în 1993 la sucursala PrivatBank din Pavlohrad, devenind în cele din urmă director adjunct al celei mai mari sucursale regionale din Harkov. În 2002, s-a alăturat UkrSibbank, unde a fost președinte al consiliului de administrație în perioada 2002–2006, după ce anterior fusese vicepreședinte. Sub conducerea sa, instituția s-a transformat dintr-o bancă regională într-un grup național important specializat pe piața obligațiunilor. În aceeași perioadă (2006) au fost găsite online urme ale unor acorduri de tranzacționare între Alexander Adarich, CEO al UkrSibbank, și gigantul bancar BNP Paribas.

Ulterior a urmat mutarea la "Fidobank", ceea ce a condus la relocarea companiei în Cipru. Însă sectorul tranzacțiilor și investițiilor a cunoscut și unele dificultăți, inclusiv implicarea în presupusa delapidare de aproximativ 8 milioane de euro prin investiții vândute deținătorilor de economii sub formă de obligațiuni. Fidobank a fost ulterior lichidată de Guvernul ucrainean.

Apoi, urmele lui Adarich și ale familiei sale reapar în companii înregistrate în Luxemburg și în alte jurisdicții offshore, dar și în interese în zona portuară din Odessa.

