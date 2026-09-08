Un bărbat de 48 de ani, din comuna Moviliţa, judeţul Vrancea, este cercetat penal, după ce ar fi refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor şi ar fi încercat să fugă, având în autoturism un copil de 9 ani. Urmărirea s-a încheiat după ce o anvelopă ar fi explodat, iar maşina a ieşit de pe carosabil. Nicio persoană nu a fost rănită.

Beat şi fără permis, un bărbat din Vrancea a fugit de poliţişti cu un copil de 9 ani în maşină - Arhivă

Potrivit IPJ Vrancea, incidentul s-a produs marţi, când poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Panciu au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă şoferul nu s-ar fi conformat şi şi-ar fi continuat deplasarea. Poliţiştii au pornit în urmărirea maşinii, care ar fi intrat pe un drum de acces printr-o zonă cu viţă-de-vie, apoi ar fi revenit pe DJ 205J, în localitatea Moviliţa.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat

Conform informaţiilor comunicate de Poliţie, după ce o anvelopă ar fi explodat, conducătorul auto ar fi pierdut controlul direcţiei, iar autoturismul a părăsit carosabilul. Când au ajuns la maşină, poliţiştii au constatat că în interior se afla şi un pasager în vârstă de 9 ani. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.