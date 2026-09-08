Sorina Matei votată şef interimar la TVR, Răzvan Dincă la Radio. AUR a recunoscut o înţelegere cu PSD

PSD și AUR au reușit să-și impună oamenii la conducerea interimară a TVR și Radio România Actualităţi, la votul din Birourile permanente reunite ale Parlamentului.

Sorina Matei şi Răzvan Dincă "au trecut" cu voturile PSD, AUR şi SOS

Şef interimar la RRA a fost votat Răzvan Dincă, președinte-director general al Radio România şi în perioada 2021-2025, propus de PSD.

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Iar pentru conducerea interimară la TVR a fost votată Sorina Matei, în prezent jurnalistă Mediafax, susţinută de AUR.

Ambele propuneri au trecut cu voturile PSD, AUR şi SOS. PNL şi USR vor ataca votul la Curtea Constituţională.

Sorina Matei l-a numit pe preşedintele Nicuşor Dan "Mucușor”

Jurnalista Sorina Matei l-a numit în repetate rânduri pe preşedintele Nicuşor Dan "Mucușor”, în comentarii şi postări pe rețelele sociale.

Conducerile celor două instituții media trebuie reorganizate după ce Curtea Constituțională a declarat, pe 29 aprilie, neconstituționale numirile făcute de Parlament în noiembrie 2025.

Săptămâna trecută, CCR a publicat motivările, iar din acel moment mandatele actualelor conduceri ale TVR și Radio România au încetat.

Conducerile interimare au mandat de 60 de zile până când Parlamentul reia procedura și numește noile Consilii de Administrație.

AUR a recunoscut că a fost o înţelegere cu PSD

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a recunoscut la final că a existat o înţelegere cu social-democraţi pe tema şefilor de la TVR şi Radio

"Nu am ales-o eu (pe Sorina Matei - n.r.), ştiţi că nu mă pricep la asta. Nu ştiu, mie aşa mi s-a dat, chiar nu mă bag în subiectul ăsta, nu sunt specialist. (...) Da, mie mi-a spus preşedintele partidului. Acum, nu ştiu cine a propus-o, cum a fost", a declarat Peiu la Parlament.

Întrebat dacă ştia că propunerea AUR va trece cu voturile PSD, senatorul a răspuns că "Ştiam. Păi şi noi le-am votat omul de la Radio".

PNL acuză PSD că pune televiziunea publică pe mâna AUR

Liberalii transmis într-un comunicat că TVR este o instituţie plătită de toţi românii şi prin intermediul ei se informează milioane de oameni, iar "într-un moment în care România este la graniţa unui război, iar dezinformarea şi propaganda reprezintă ameninţări reale, controlul informaţiei publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD şi forţe extremiste".

"PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice. Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înţelegeri politice între PSD şi AUR, prin care social-democraţii au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituţii de informare din România. Votul de astăzi confirmă ceea ce am spus în urmă cu o săptămână: PSD şi AUR lucrează împreună şi îşi votează reciproc oamenii şi interesele. De această dată, miza este însă mult mai mare: televiziunea naţională", se arată în reacţia PNL.

"Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene şi preia narative care afectează încrederea românilor în instituţiile statului, în Uniunea Europeană şi în parteneriatele strategice ale României. PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea naţională pe mâna forţelor extremiste şi ce a primit în schimb. Informarea corectă a românilor este o chestiune de interes naţional şi de securitate naţională. TVR nu este televiziunea PSD şi nu este televiziunea AUR. Este televiziunea tuturor românilor", a mai transmis PNL.