Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un scurt comentariu despre prima zi de negocieri la Abu Dhabi. A fost constructivă și destul de importantă, a spus liderul ucrainean.

Zelenski, după prima zi de negocieri: "A fost constructivă și destul de importantă" - Arhivă

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, a fost constructivă și destul de importantă, a declarat președintele Volodimir Zelenski. În primul rând, delegația ucraineană s-a întâlnit cu partenerii europeni și americani, iar apoi au avut loc negocieri tripartite, cu participarea Rusiei. Printre subiectele discutate de părți s-au numărat eliberarea prizonierilor, garanțiile de securitate și posibile măsuri de detensionare.

Miercuri, ședințele tripartite vor continua

Miercuri, ședințele tripartite vor continua. Volodimir Zelenski a stabilit sarcini pentru echipa ucraineană de a continua negocierile. Tot la Abu Dhabi, europenii și americanii au convenit să analizeze o nouă arhitectură de securitate pentru Europa. Pe scurt, aceasta trebuie să ofere garanții Ucrainei după război, reducând riscul unor noi conflicte.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit a două declarații aproape identice, una transmisă de emisarul american Steve Witkoff și cealaltă de Consiliul European, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu SUA că este "esential" să fie abordate "preocupările de securitate postbelice" și să fie redus "riscul de conflict" în regiune.