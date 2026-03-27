Moartea subită a unui bebeluş de doar o lună şi jumătate din Vrancea este acum anchetată de poliţie. Copilul a fost găsit fără suflare, de propria mamă care a sunat la 112, dar medicii nu au mai avut ce să facă.

Din primele date se pare că bebeluşul ar fi murit în somn, ar fi suferit un stop cardiorespirator. Totul s-a întâmplat vineri dimineaţa, puţin după ora 4. Apelul la 112 a fost făcut de către mama bebeluşului care a sesizat faptul că fiul ei nu mai respiră.

La faţa locului a fost direcţionată de urgenţă o ambulanţă, însă din nefericire cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru micuţ şi au declarat decesul. Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar din primele verificări se pare că micuţul nu prezenta urme de violenţă. Cercertările continuă pentru a se stabili cu exactitate care este cauza care a dus la decesul bebeluşului.

Semnale de alarmă pentru părinţi

Totodată, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă din Vrancea trag un semnal de alarmă şi vin cu recomandări vitale pentru familiile care au copii mici. Aceştia spun că este important ca părinţii să fie foarte atenţi la poziţia de somn. Bebeluşii trebuie aşezaţi întotdeauna să doarmă pe spate pe o suprafaţă plană.

De asemenea, este recomandat să se evite ca bebeluşul să doarmă cu unul dintre părinţi pentru a se evita riscul de sufocare accidentală. Mai mult, după alăptare, bebeluşul trebuie ţinut în poziţie verticală pentru a elimina aerul. De asemenea, nu trebuie lăsate obiecte mici în preajma lor, pentru că le poate bloca căile respiratorii şi dacă se observă că bebeluşul este somnolent, că respiră greoi sau nu se trezeşte pentru masă imediat trebuie apelat 112.

Angela Bertea

