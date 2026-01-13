Bebeluș din Craiova, mort la două zile după naștere la un spital privat. Părinții îi acuză pe medici

Bucuria unei familii din Craiova a fost umbrită, după ce bebelușul lor a murit la două zile după naștere. Părinții, ambii stomatologi, îi acuză pe medici că nu le-au îngrijit copilul corespunzător.

Ceea ce trebuia să fie pentru Simona și Radu cea mai frumoasă perioadă din viața lor s-a transformat într-un coșmar.

Cei doi soți au optat pentru o clinică particulară pentru nașterea băiețelului lor, Maternitatea Madonna Maria, din Craiova. Pe 10 ianuarie, așteptarea lor a luat sfârșit. Bebelușul lor s-a născut prin cezariană. La o zi distanță, copilașului i-au fost recoltate analize, iar rezultatele au arătat că proteina reactivă este puțin mai mare decât normalul.

Medicii au anunțat că-i vor administra un tratament, despre care Simona și Radu nu știu exact în ce a constat. A doua zi, băiețelul s-a simțit rău, a fost resuscitat manual. Tatăl susține că a aflat după o oră că micuțul este resuscitat, iar la cererea lui au chemat o ambulanță.

Din păcate, pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Părinții au depus plângere la Colegiul Medicilor și la poliție. Oamenii spun că nu au fost probleme pe perioada sarcinii și nimic nu anunța tragedia la care aveau să asiste la două zile după nașterea copilului lor.

Ce spun polițiștii

În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenței medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

