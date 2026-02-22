Un polițist local a devenit erou în Iaşi, după ce s-a aruncat în foc ca să salveze un bebeluș dintr-un apartament în flăcări. Fără să stea pe gânduri, agentul a intrat în clădire și a scos copilul. Incendiul a izbucnit într-un alt apartament, cel mai probabil de la o candelă sau o lumânare, lăsate nesupravegheate, spun anchetatorii.

Incendiul a izbucnit la etajul şapte al unui bloc cu 10 etaje. Locatarii s-au evacuat, dar în apartamentul de deasupra o întreagă familie- părinţii şi bebelușul, au rămas blocaţi. Pe lângă pompierii veniţi să stingă focul, la intervenţie a ajuns şi Alexandru, agent la Poliția Locală. Poliţistul a intrat în bloc şi fără să stea pe gânduri a trecut prin perdeaua de fum gros ca să-i salveze pe oameni.

Cum aerul era aproape irespirabil, fiecare secundă conta. Polițistul i-a ghidat pe părinţi şi a luat copilul în braţe.

Poliţistul care a intrat prin fumul dens pentru a salva copilul

"În apartament era mult fum, dumnealor nu au putut să se evacueze pentru că era inundată casa scării cu fum. Am comunicat cu mama bebeluşului pentru a avea încredere că poate fi evacuată în siguranţă, cât si cu cealaltă persoană", a declarat Alexandru Penciuc, poliţistul salvator.

Din cauza degajărilor mari de fum exista riscul de intoxicație mai ales pe casa scării. Apartamentul în care se afla bebeluşul împreună cu părinții era chiar deasupra celui în care a izbucnit incendiul. Familiei i-a fost imposibil să iasă fără ajutor.

Părinţii sunt încă în stare de şoc. Fetiţa lor, Natalia, împlineşte mâine un an, iar agentul va rămâne îngerul ei păzitor.

Cauza probabilă a incendiului

"Ne-am speriat foarte tare! În apartament miroase tare a fum, nu se poate sta, pereții sunt negrii. Am încercat să ies pe ușa principală, dar ardea foarte tare apartamentul de dedesubt, intra mai mult fum în casa și mi-am dat seama că n-am nicio şansă. Aveam un geam în partea opusă unde a fost incendiul ca să putem avea aer. Am așteptat aproximativ vreun sfert de oră, 20 de minute. V-ați bucurat că vine cineva și vă scoate de acolo? Da, chiar ne-am bucurat", a transmis Lucian, tatăl bebeluşului.

"A fost spaimă mare la ei că sunt deasupra și au copilul mic. Mama a făcut panică, copilul săracul… nu știa ce s-a întâmplat cu el, cât a strigat după ajutor", a spus un martor.

Autorităţile spun că incendiul ar fi fost provocat de o lumânare sau o candelă aprinsă.

