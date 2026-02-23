Un bebeluș a murit într-un avion Air France, în timpul zborului spre Paris

Un bebeluș a murit luni dimineață la bordul unui zbor Air France de la Nairobi la Paris, în ciuda eforturilor unor medici aflați printre pasagerii care călătoreau cu avionul, a anunțat luni compania aeriană.

Potrivit companiei Air France, bebelușul care suferea de o afecțiune cardiacă gravă, mergea din Kenya în Franța pentru tratament. Compania aeriană a adăugat că au fost respectate toate protocoalele sanitare, potrivit Le Figaro.

„Conform procedurii, echipajul a contactat prin satelit centrul de control SAMU din Paris”, care oferă consultanță cu privire la îngrijirile care trebuie acordate, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Echipajul a făcut apoi un apel către pasageri, iar la bord se aflau mai mulți medici, dar intervenția lor nu a reușit să salveze copilul, a adăugat el. Sugarul era însoțit, a indicat compania aeriană fără alte detalii. El călătorea cu zborul AF 815, care decolase din Nairobi în seara precedentă și a aterizat pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle în jurul orei 6:10, luni dimineața.

