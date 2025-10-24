Black Friday nu mai e chiar sărbătoarea shopping-ului fără limite, cel puțin nu în 2025. Instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare ne fac să fim mult mai calculați.

Doar 15% dintre români spun că vor cheltui mai mult decât anul trecut, iar doi din zece oameni renunţă cu totul la cumpărături.

Un sondaj arată că 22% dintre români nu vor cumpăra nimic de Black Friday. 41% își vor tăia bugetele, chiar şi la jumătate, iar 44% încearcă să se mențină la același nivel, însă doar pentru lucrurile de care au nevoie.

Patru din zece români spun că nu vor depăși bugetul de 700 de lei, alți doi din zece se opresc la maximum 1.500. Doar unul din 10 ar trece de 2.000 de lei.

Peste jumătate dintre respondenţi se bazează pe economii, 26% folosesc salariul din octombrie, iar 12% iau în calcul o finanțare. Specialiștii spun că vedem mai puține decizii impulsive și mai mult control financiar.

La capitolul interes, conduc electrocasnicele, urmate de electronice și produse IT. Şapte din zece români cumpără pentru nevoile personale sau casă, dar o treime se gândesc și la cadouri de Crăciun.

Peste 50% dintre participanţii la sondaj se așteaptă la reduceri mai mici decât anul trecut, după creșterea TVA. Aproape 41% vânează cel mai mic preț, 30% cumpără doar dacă prețul dorit apare în ofertă.

Campania de reduceri va începe pe final de octombrie și se va întinde aproape pe tot parcursul lunii noiembrie. Cele mai mari oferte sunt așteptate pe data de 7 noiembrie.

