Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Dezastru urbanistic pe litoral: 4.000 de construcții ilegale, ridicate direct pe plajă

Dezastru urbanistic la malul mării. Patru mii de construcții de pe litoral sunt ilegale, arată un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului. Autoritățile anunță că vor fi consecințe penale pentru cei responsabili. De cealaltă parte, operatorii de plajă spun că cifrele ministrului Diana Buzoianu sunt departe de realitate.

de Andreea Filip

la 14.12.2025 , 20:33

Ministrul Mediului spune că în zona costieră şi chiar pe plaje sunt 4.000 de construcţii ilegale, printre care hoteluri, blocuri sau pensiuni.

"Se vede cum a intrat pe plajă. Se vede şi aliniamentul clădirii vechi, unde trebuia să fie. […] Deci a intrat, cel puţin, 20 de metri pe plajă. […] Eu mă aflu acum chiar pe aliniamentul plajei, hotelul este construit chiar direct pe plajă, pe mijlocul plajei", a explicat un localnic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Construcţii ilegale în 62 din 75 dintre cazuri

Apele Române au decis să nu prelungească contractele de închiriere a plajei din Năvodari, după ce, în 62 din 75 de cazuri, s-au găsit construcții ilegale. Ministrul Mediului a anunţat verificări pe toate plajele din România.

"Va trebui să fie cerute pentru absolut toate imobilele care sunt în proprietate privată, deși ele se află de drept pe zona costieră. Va trebui să fie cerută în instanță revendicarea dreptului de proprietate publică", a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"Am identificat chiar şi terenuri, porţiuni de plajă vândute ilegal, pentru că în principiu se încalcă foarte grav legea siguranţei naţionale, plaja, litoralul românesc fiind o zonă de siguranţă naţională", a explicat activistul de mediu Dan Trifu.

Operatorii plajelor o acuză pe Diana Buzoianu de rea intenţie

"Cred că ar trebui ca doamna ministru să vorbească mai cu subiect aşa şi înainte de a vorbi să încerce să înţeleagă mai bine subiectul", a punctat preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă, Lucian Marcu.

"După ce se vor termina aceste litigii, în funcţie de soluţiile definitive pe care le va anunţa instanţa din România, vom vedea care vor fi efectele. [...]Trebuie să avem în vedere, totuşi, că în România, în mod normal, cumpărătorii de bună credinţă, dacă există astfel de cumpărători, sunt protejaţi de lege", a explicat avocatul Emil Tatu.

În urmă cu două luni, peste 70 de beach-baruri de pe litoral au fost demolate pentru că funcţionau ilegal..

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

litoral plaja diana buzoianu
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Dezastru urbanistic pe litoral: 4.000 de construcții ilegale, ridicate direct pe plajă