Dezastru urbanistic la malul mării. Patru mii de construcții de pe litoral sunt ilegale, arată un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului. Autoritățile anunță că vor fi consecințe penale pentru cei responsabili. De cealaltă parte, operatorii de plajă spun că cifrele ministrului Diana Buzoianu sunt departe de realitate.

Ministrul Mediului spune că în zona costieră şi chiar pe plaje sunt 4.000 de construcţii ilegale, printre care hoteluri, blocuri sau pensiuni.

"Se vede cum a intrat pe plajă. Se vede şi aliniamentul clădirii vechi, unde trebuia să fie. […] Deci a intrat, cel puţin, 20 de metri pe plajă. […] Eu mă aflu acum chiar pe aliniamentul plajei, hotelul este construit chiar direct pe plajă, pe mijlocul plajei", a explicat un localnic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Construcţii ilegale în 62 din 75 dintre cazuri

Apele Române au decis să nu prelungească contractele de închiriere a plajei din Năvodari, după ce, în 62 din 75 de cazuri, s-au găsit construcții ilegale. Ministrul Mediului a anunţat verificări pe toate plajele din România.

"Va trebui să fie cerute pentru absolut toate imobilele care sunt în proprietate privată, deși ele se află de drept pe zona costieră. Va trebui să fie cerută în instanță revendicarea dreptului de proprietate publică", a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"Am identificat chiar şi terenuri, porţiuni de plajă vândute ilegal, pentru că în principiu se încalcă foarte grav legea siguranţei naţionale, plaja, litoralul românesc fiind o zonă de siguranţă naţională", a explicat activistul de mediu Dan Trifu.

Operatorii plajelor o acuză pe Diana Buzoianu de rea intenţie

"Cred că ar trebui ca doamna ministru să vorbească mai cu subiect aşa şi înainte de a vorbi să încerce să înţeleagă mai bine subiectul", a punctat preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă, Lucian Marcu.

"După ce se vor termina aceste litigii, în funcţie de soluţiile definitive pe care le va anunţa instanţa din România, vom vedea care vor fi efectele. [...]Trebuie să avem în vedere, totuşi, că în România, în mod normal, cumpărătorii de bună credinţă, dacă există astfel de cumpărători, sunt protejaţi de lege", a explicat avocatul Emil Tatu.

În urmă cu două luni, peste 70 de beach-baruri de pe litoral au fost demolate pentru că funcţionau ilegal..

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰