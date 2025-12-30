Viscolul a adus haos pe Valea Oltului! Oamenii din mii de maşini au rămas blocaţi aproape patru ore în apropiere de Sibiu. Şoferii îi acuză pe drumari că nu au intervenit la timp, iar asfaltul a fost acoperit cu gheaţă şi zăpadă.

Update 18:30. Circulația rutieră a fost reluată pe DN 7, în zona Câineni, după ce partea carosabilă a fost eliberată de autocamioanele care au provocat blocajul, potrivit DRDP. Totodată, a fost îndepărtată zăpada depusă pe carosabil, intervenția fiind îngreunată anterior de faptul că utilajele de deszăpezire au fost blocate în trafic și nu au putut acționa.

Poliția Rutieră urmează să verifice cauzele care au dus la formarea ambuteiajului și să dispună măsurile legale care se impun.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile autorităților și să nu depășească coloanele de autoturisme.

Ştire iniţială. Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a transmis că marţi seară, circulaţia rutieră pe pe DN 7 - Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate, din cauza unui autocamion staţionat pe carosabil, din motive ce urmează a fi clarificate, motiv pentru care utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă şi material antiderapant.

Potrivit sursei citate, în zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condiţiile de trafic. "Rugăm participanţii la trafic să manifeste răbdare şi responsabilitate, să rămână în coloană şi să nu încerce depăşiri sau circulaţia pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore şi pot pune în pericol siguranţa rutieră", avertizează drumarii.

Aceştia menţionează că intervenţiile pentru deszăpezirea drumului vor fi reluate de îndată ce situaţia o va permite. "Circulaţi cu prudenţă şi adaptaţi viteza la condiţiile de drum. Pentru rezolvarea situaţiei în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, şi cu utilajele DRDP Braşov", mai anunţă DRDP Craiova.

